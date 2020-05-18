Сетевое издание|18+|Понедельник|18 мая 2020|11:51
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Общество

Пензенские родители жалуются губернатору на работу детских садов

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В понедельник, 18 мая, на совещании в региональном правительстве губернатор Иван Белозерцев рассказал о поступающих к нему жалобах на работу детских садов. Многие родители хотели бы водить туда малышей, но не могут.

Так, одна из семей сообщила о неправомерном отказе и излишней перестраховке заведующей. Это касается в первую очередь областного центра. Родители представили справки с места работы о том, что их организация функционирует, но руководительница дошкольного учреждения отказала, заявив, что предприятие не относится к категории системообразующих, и ребенка не приняли.

Иван Белозерцев заявил: если заведующая сомневается в каких-то ситуациях, пусть обращается в оперативный штаб, разбирается и проясняет вопрос в течение часа.

«Если родителям не с кем оставить ребенка, они принимают решение оставить его в детском саду и имеют на это право, дежурные группы должны работать», - заключил губернатор.

Детские сады в области будут работать в режиме дежурных групп с соблюдением всех необходимых санитарных норм и правил профилактики коронавируса до 30 мая.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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