Пензенские родители жалуются губернатору на работу детских садов

18.05.2020 | 11:06

В понедельник, 18 мая, на совещании в региональном правительстве губернатор Иван Белозерцев рассказал о поступающих к нему жалобах на работу детских садов. Многие родители хотели бы водить туда малышей, но не могут.

Так, одна из семей сообщила о неправомерном отказе и излишней перестраховке заведующей. Это касается в первую очередь областного центра. Родители представили справки с места работы о том, что их организация функционирует, но руководительница дошкольного учреждения отказала, заявив, что предприятие не относится к категории системообразующих, и ребенка не приняли.

Иван Белозерцев заявил: если заведующая сомневается в каких-то ситуациях, пусть обращается в оперативный штаб, разбирается и проясняет вопрос в течение часа.

«Если родителям не с кем оставить ребенка, они принимают решение оставить его в детском саду и имеют на это право, дежурные группы должны работать», - заключил губернатор.

Детские сады в области будут работать в режиме дежурных групп с соблюдением всех необходимых санитарных норм и правил профилактики коронавируса до 30 мая.