Сетевое издание|18+|Пятница|15 мая 2020|19:49
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Общество

Региональное управление Росгвардии получило 10 автомобилей

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Региональное управление Росгвардии пополнилось 10 «Патриотами». Ключи от внедорожников Ульяновского автомобильного завода получили сотрудники различных спецподразделений.

«Когда личный состав выполняет задачи на новом автомобиле - сами понимаете, это великолепно. Я надеюсь, что автомобили будут использованы по назначению и будут в добрых руках долгое время», - отметил начальник Управления Росгвардии по Пензенской области Игорь Белов.

Основное преимущество этих УАЗов - их проходимость. Такой машине не страшно бездорожье. Но есть и другие, не менее важные функции.

«Под оружие сделаны специальные стойки. Будет сидеть четыре человека. Есть печка. Это, конечно, улучшенная модификация», - пояснил сотрудник Росгвардии.

Ежедневно росгвардейцы обеспечивают безопасность и соблюдение правопорядка в регионе, а также продолжают выполнять служебные задачи на территории Северного Кавказа. Только в 2019 году благодаря их действиям по подозрению в совершении различных преступлений было задержано более 100 граждан.

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Гость||

А как сейчас блокировка колёс на них?

Гость||

А что не пикапы с Кордами?И почему без цветографической раскраски ,маскируются по гражданские?

Гость||

Гость писал(a):

как сейчас блокировка колёс на них?
Колеса от уазиков не отвалились, и то прекрасно.

Гость писал(a):

что не пикапы с Кордами?
может им еще Ford F250 подогнать?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Есть печка. Это, конечно, улучшенная модификация», - пояснил сотрудник Росгвардии.
Вот это МОДИФИКАЦИЯ!!!!!!!

Имя: Гость
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