Региональное управление Росгвардии получило 10 автомобилей

15.05.2020 | 19:36

Региональное управление Росгвардии пополнилось 10 «Патриотами». Ключи от внедорожников Ульяновского автомобильного завода получили сотрудники различных спецподразделений.

«Когда личный состав выполняет задачи на новом автомобиле - сами понимаете, это великолепно. Я надеюсь, что автомобили будут использованы по назначению и будут в добрых руках долгое время», - отметил начальник Управления Росгвардии по Пензенской области Игорь Белов.

Основное преимущество этих УАЗов - их проходимость. Такой машине не страшно бездорожье. Но есть и другие, не менее важные функции.

«Под оружие сделаны специальные стойки. Будет сидеть четыре человека. Есть печка. Это, конечно, улучшенная модификация», - пояснил сотрудник Росгвардии.

Ежедневно росгвардейцы обеспечивают безопасность и соблюдение правопорядка в регионе, а также продолжают выполнять служебные задачи на территории Северного Кавказа. Только в 2019 году благодаря их действиям по подозрению в совершении различных преступлений было задержано более 100 граждан.