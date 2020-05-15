Портал PenzaInform.ru сделал подборку популярных новостей недели

15.05.2020 | 18:00

Редакция портала PenzaInform.ru подготовила традиционную подборку новостей о трех самых интересных и важных событиях, произошедших на уходящей неделе.

В первой говорится о последнем звонке, который для пензенских выпускников прозвучит онлайн. Такое решение принято в связи с угрозой распространения коронавируса.

При этом ОГЭ по обязательным предметам для девятиклассников решили отменить, а аттестаты выдадут без испытаний.

Старт ЕГЭ для 11-х классов перенесли с 8 июня на более поздний срок.

Второй сюжет: министра Андрея Бурлакова заподозрили в мошенничестве.

В ФСБ озвучили данные по очередному громкому уголовному делу в Пензенской области, где фигурантами стали глава минсельхоза Андрей Бурлаков, его заместитель и человек, не являющийся чиновником.

14 мая в доме Бурлакова и в здании минсельхоза прошли обыски. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, связанном с хищением бюджетных средств. Вся группа находится в изоляторе временного содержания в ожидании избрания меры пресечения.

Завершает подборку статистика по коронавирусу. Число зараженных приблизилось к 1 000.

15 мая сообщили сразу о 61 новом случае, что является рекордным показателем. Общее число - 985.

Больше всего заболевших в Пензе – 555. Среди районов в лидеры антирейтинга вырвался Городищенский - там 54 зараженных.

Коронавирус выявили у 30 малолетних детей и 10 подростков. За все время пандемии выздоровели 658 человек, умерли 10.