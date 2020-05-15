Сетевое издание|18+|Пятница|15 мая 2020|18:17
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Облачно |

Общество

Портал PenzaInform.ru сделал подборку популярных новостей недели

Печать

Редакция портала PenzaInform.ru подготовила традиционную подборку новостей о трех самых интересных и важных событиях, произошедших на уходящей неделе.

В первой говорится о последнем звонке, который для пензенских выпускников прозвучит онлайн. Такое решение принято в связи с угрозой распространения коронавируса.

При этом ОГЭ по обязательным предметам для девятиклассников решили отменить, а аттестаты выдадут без испытаний.

Старт ЕГЭ для 11-х классов перенесли с 8 июня на более поздний срок.

Второй сюжет: министра Андрея Бурлакова заподозрили в мошенничестве.

В ФСБ озвучили данные по очередному громкому уголовному делу в Пензенской области, где фигурантами стали глава минсельхоза Андрей Бурлаков, его заместитель и человек, не являющийся чиновником.

14 мая в доме Бурлакова и в здании минсельхоза прошли обыски. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, связанном с хищением бюджетных средств. Вся группа находится в изоляторе временного содержания в ожидании избрания меры пресечения.

Завершает подборку статистика по коронавирусу. Число зараженных приблизилось к 1 000.

15 мая сообщили сразу о 61 новом случае, что является рекордным показателем. Общее число - 985.

Больше всего заболевших в Пензе – 555. Среди районов в лидеры антирейтинга вырвался Городищенский - там 54 зараженных.

Коронавирус выявили у 30 малолетних детей и 10 подростков. За все время пандемии выздоровели 658 человек, умерли 10.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте