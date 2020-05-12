Названо число пензенцев с коронавирусом в тяжелом состоянии

12.05.2020 | 10:44

Во вторник, 12 мая, на совещании в региональном правительстве и. о. министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова рассказала о тяжелых случаях заболевания коронавирусом.

По ее словам, 26 человек с опасной инфекцией (речь идет только о зараженных COVID-19, без учета заболевших пневмонией. - Прим. ред.) сейчас находятся в реанимации, 13 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Оксана Чижова уточнила, что за сутки подтвердилось еще 38 случаев заражения COVID-19. Их общее количество теперь достигло 840. За все время пандемии 10 человек погибли.

10 мая стало известно, что скончались мужчины 1964 и 1985 года рождения. Причиной смерти первого пациента стала пневмония, развившаяся на фоне коронавируса. Также пензенец страдал от атеросклероза аорты, олигофрении. Причиной смерти второго мужчины эксперты назвали острое нарушение мозгового кровообращения. У пациента также диагностировали коронавирусную пневмонию.

3 мая ушел из жизни 56-летний житель области с ишемической болезнью сердца и коронавирусной пневмонией. Ранее умерли еще 7 больных: 4 мужчин 86, 42, 70 и 75 лет и 3 женщины 71 года, 77 и 50 лет. У всех были сопутствующие хронические заболевания.