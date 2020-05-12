Общество

Названо число пензенцев с коронавирусом в тяжелом состоянии

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Во вторник, 12 мая, на совещании в региональном правительстве и. о. министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова рассказала о тяжелых случаях заболевания коронавирусом.

По ее словам, 26 человек с опасной инфекцией (речь идет только о зараженных COVID-19, без учета заболевших пневмонией. - Прим. ред.) сейчас находятся в реанимации, 13 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Оксана Чижова уточнила, что за сутки подтвердилось еще 38 случаев заражения COVID-19. Их общее количество теперь достигло 840. За все время пандемии 10 человек погибли.

10 мая стало известно, что скончались мужчины 1964 и 1985 года рождения. Причиной смерти первого пациента стала пневмония, развившаяся на фоне коронавируса. Также пензенец страдал от атеросклероза аорты, олигофрении. Причиной смерти второго мужчины эксперты назвали острое нарушение мозгового кровообращения. У пациента также диагностировали коронавирусную пневмонию.

3 мая ушел из жизни 56-летний житель области с ишемической болезнью сердца и коронавирусной пневмонией. Ранее умерли еще 7 больных: 4 мужчин 86, 42, 70 и 75 лет и 3 женщины 71 года, 77 и 50 лет. У всех были сопутствующие хронические заболевания.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Надо срочно строить больницу! Пензенская медицина и власть не справляются!

Гость||

Гость писал(a):

Надо срочно строить больницу! Пензенская медицина и власть не справляются!
ТЦ полно .

Гость||

26 человек в реанимации это немало. Желаю им всем выздоровления!

Гость||

У Космачева только 38 на ИВЛ, 173 на кислороде

Гость||

А как это количество сопоставлятся с предыдущей новостью?

Гость||

10.56, не ной, выпей валерьянки.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

У всех были сопутствующие хронические заболевания.
Ну все ясно а кто ни хроники и без сопутствующих заболеваний тем вирусок ни почем?

Гость||

10.57, не ной

Гость||

Гость писал(a):

кто ни хроники и без сопутствующих заболеваний тем вирусок ни почем?
нет. все зависит от организма. просто если есть хронические заболевания, то они усугубляются. Загреметь в страну вечной охоты может каждый.

Гость||

почему и.о? где никишин?

Гость||

Гость писал(a):

А как это количество сопоставлятся с предыдущей новостью?
А вы читать нормально научитесь сначала, а потом всё и сопоставиться

Гость||

Гость писал(a):

У Космачева только 38 на ИВЛ, 173 на кислороде
Читать умеешь? Чижова говорит только про ковидных, а Космачев еще и про тех, кто с пневмониями.

Гость||

Гость писал(a):

вы читать нормально научитесь сначала, а потом всё и сопоставиться
Не могут они воспринимать текст, только заголовок прочитать, все, что больше 30 знаков дается с трудом.

Гость||

Что с Никишином?

Гость||

Хватит ерунду писать да ещё по сто раз. Надоели!!! Такое впечатление или обкуренные или под градусами.Хватит уже народ гнобить.

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Имя: Гость
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