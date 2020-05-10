В регионе зафиксировали новые смерти пациентов с коронавирусом

10.05.2020 | 19:25

В воскресенье, 10 мая, в региональном штабе сообщили о смерти двух пациентов, у которых диагностировали коронавирус.

Скончавшиеся - мужчины 1964 и 1985 годов рождения. Причиной смерти первого пациента стала пневмония, развившаяся на фоне коронавируса. Также пензенец страдал от атеросклероза аорты, олигофрении.

Причиной смерти второго мужчины эксперты назвали острое нарушение мозгового кровообращения. У пациента также диагностировали коронавирусную пневмонию.

Таким образом, число людей, заразившихся вирусом и скончавшихся, на данный момент составляет 10.

К 10 мая в регионе выявлено 764 случая новой инфекции. За сутки диагноз подтвердился у 41 человека.