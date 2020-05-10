Сетевое издание|18+|Воскресенье|10 мая 2020|20:50
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Дождь |

Общество

В регионе зафиксировали новые смерти пациентов с коронавирусом

Печать

В воскресенье, 10 мая, в региональном штабе сообщили о смерти двух пациентов, у которых диагностировали коронавирус.

Скончавшиеся - мужчины 1964 и 1985 годов рождения. Причиной смерти первого пациента стала пневмония, развившаяся на фоне коронавируса. Также пензенец страдал от атеросклероза аорты, олигофрении.

Причиной смерти второго мужчины эксперты назвали острое нарушение мозгового кровообращения. У пациента также диагностировали коронавирусную пневмонию.

Таким образом, число людей, заразившихся вирусом и скончавшихся, на данный момент составляет 10.

К 10 мая в регионе выявлено 764 случая новой инфекции. За сутки диагноз подтвердился у 41 человека.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Стройте крематорий. Лучше,чем хлоркой засыпать.

Гость||

Нууу параноики ваш выход

Гость||

Мне крематорий не нужен, я православный.

Гость||

То стариков в статистику приписывали, теперь олигофренов

Гость||

Гость писал(a):

Мне крематорий не нужен, я православный.
Ведро хлорки в запасе?

Гость||

Жуууууттььььь

Гость||

А сколько умерло от алкоголя, наркоты, ДТП, и прочих заболеваний?

Гость||

Гость писал(a):

А сколько умерло от алкоголя, наркоты, ДТП, и прочих заболеваний?
А это неважно

Вот коронавирус это да, вот это болезнь

Гость||

Гость писал(a):

Стройте крематорий. Лучше,чем хлоркой засыпать.
Дурку себе построй и не выходи оттуда никуда

Гость||

Причина одна-Ковид!

Гость||

Гость писал(a):

Дурку себе построй и не выходи оттуда никуда
Хорони на помойке в Чемодановке.

Гость||

А правда, что за коронавирусного больного больничке больше денег на лечение выделяют, чем за другие болезни? Если так, то понятно, почему в итоге и инсульты, и инфаркты на коронку списывают.

Гость||

Причиной смерти второго мужчины эксперты назвали острое нарушение мозгового кровообращения. А корону посмертно чтоль диагностировали?

Гость||

Алкоголь, дтп не передается по воздуху и не заразно! Как можно тупить то так и сравнивать такие вещи?по вашему нормально что-ли люди от вируса возбудителя ОРВИ умирают? Молодые! 64 и 85 год рождения...им ещё жить и жить....и ещё идиоты пишут гадости здесь...есть хоть капля совести перед родными? Царствие небесное умершим!

Гость||

Так это острое нарушение мозгового кровообращения могло в любой момент его убить, причём тут корона то?

← Ctrl пред.
12345
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте