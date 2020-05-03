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Общество

Оперативный штаб: Ушел из жизни пациент с коронавирусом

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В воскресенье, 3 мая, в Пензенской области увеличилось количество случаев коронавирусной инфекции, окончившихся смертью заболевшего.

«Ушел из жизни пациент, мужчина 56 лет. Сопутствующая ишемическая болезнь сердца. Причина смерти - вирусная пневмония, вызванная COVID-19», - пояснили в региональном оперативном штабе.

Таким образом, количество скончавшихся жителей области с подтвержденным коронавирусом составило 8.

28 апреля стало известно, что новую инфекцию не перенес 86-летний мужчина, 25-го - 71-летняя женщина. Ранее скончались пятеро пациентов: мужчины 42, 70, 75 лет и женщины 77 и 50 лет. Все больные страдали от различных сопутствующих заболеваний.

К 3 мая в области зарегистрировали 512 случаев заражения новой инфекцией. Новым взрослым пациентам от 34 лет до 81 года. Есть среди заболевших двое подростков 12 и 15 лет, а также годовалый малыш.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Очень жаль(((( интересно что с бабулей номер два? Которая в хоре пела...

Гость||

Гость писал(a):

интересно что с бабулей номер два? Которая в хоре пела...
Выписали ее, жива-здорова

Гость||

И снова нет документов подтверждающих смерть от коронавируса 19.

И всего за день сколько смертей от других болезней, дтп... Снова нет информации. Молодцы СМИ отрабатывают свой хлеб.

Гость||

Какие подтверждающие доки вы ждёте? Ну реально посмотрите на вещи...прям вот сюда выложат все мед документы??? Есть врачебная тайна, если че... ну уж никак не на просторы интернета, чтоб вам что то доказать

Гость||

Они и раньше были инфаркт, а затем пневмония... Причем тут "коронабабос"..

Гость||

Гость писал(a):

Причем тут "коронабабос"
тупо бабки и ничего личного ! Воры у власти !

Гость||

ЛЮДИ, ХВАТИТ БОЛЕТЬ! ТАК НАС НИКОГДА ИЗ ДОМА НЕ ВЫПУСТЯТ!

Гость||

Гость писал(a):

В Кащенко заболели 28
Гость писал(a):
В Кащенко заболели 28
Странная параллель с Сосновским интернатом.

Гость||

Такая новость как-будто в прошлые года у нас в городе никто никогда от пневмонии не умирал.

Да у нас в стране в обычном режиме в месяц от неё в среднем 2 тысячи умирало. А сейчас при коронавирусе за 2 месяца умерла тысяча человек. А по миру от пневмоний умирает ежегодно 1,5-2 миллиона человек и что-то никто ни эпидемий, ни пандемий раньше не объявлял.

Гость||

у вас есть данные, что у нас в стране в прошлые годы заражались пневмонией 10000 человек в сутки???

Гость||

Кащенко - это далеко, а вот как изолированный Сосновский интернат с персоналом и пациентами палыхнул это жирный вопрос к Роспотребнадзору!

Гость||

Гость писал(a):

у вас есть данные, что у нас в стране в прошлые годы заражались пневмонией 10000 человек в сутки???
В сутки не знаю. Вот нашёл статейку за 2018 год:

В I квартале 2018 года заболеваемость пневмонией в стране выросла на 16% относительно уровня прошлого года, указано в докладе Роспотребнадзора. Значительный прирост — на 40% — наблюдался среди детей. В Роспотребнадзоре отмечают, что тенденция связана с увеличением количества осложнений от гриппа и ОРВИ.

В I квартале нынешнего года воспаление легких перенесли 220,3 тыс. человек, год назад в тот же период — 189,7 тыс. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора, с которыми ознакомились «Известия». Уровень заболеваемости поднялся до 150,2 случая на 100 тыс. населения.

Гость||

03.05.2020 21:32|

у вас есть данные, что у нас в стране в прошлые годы заражались пневмонией 10000 человек в сутки???

А у Вас официальные данные с диагнозами, что короной заражаются в сутки как пишут есть?

Гость||

По- вашему: нас бурят. Столько вложить в это средств для чего? Чипизация? Бред. Чипы с пивом - хлебом донесли бы. Объясните, зачем обманывать так дорого?

Гость||

В общем до коронавируса за год случаев пневмоний в стране было примерно 600-700 тысяч. В месяц получается по 50 тысяч. И что-то никто конец света не объявлял и больниц на всех хватало.

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Имя: Гость
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