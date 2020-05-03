Оперативный штаб: Ушел из жизни пациент с коронавирусом

03.05.2020 | 20:47

В воскресенье, 3 мая, в Пензенской области увеличилось количество случаев коронавирусной инфекции, окончившихся смертью заболевшего.

«Ушел из жизни пациент, мужчина 56 лет. Сопутствующая ишемическая болезнь сердца. Причина смерти - вирусная пневмония, вызванная COVID-19», - пояснили в региональном оперативном штабе.

Таким образом, количество скончавшихся жителей области с подтвержденным коронавирусом составило 8.

28 апреля стало известно, что новую инфекцию не перенес 86-летний мужчина, 25-го - 71-летняя женщина. Ранее скончались пятеро пациентов: мужчины 42, 70, 75 лет и женщины 77 и 50 лет. Все больные страдали от различных сопутствующих заболеваний.

К 3 мая в области зарегистрировали 512 случаев заражения новой инфекцией. Новым взрослым пациентам от 34 лет до 81 года. Есть среди заболевших двое подростков 12 и 15 лет, а также годовалый малыш.