Общество

Пензенцы могут принять участие в форуме «Таврида-2020»

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Молодые, креативные и горящие желанием заявить о себе на всю страну могут смело отправляться на «Тавриду-2020», где для каждого найдется возможность реализовать свой потенциал и раскрыть талант. Прием заявок на участие в ежегодном всероссийском форуме молодых деятелей культуры и искусств уже начался.

«Различные направления: вокалисты, хореографы, молодые художники, архитекторы, те, кто занимается народным творчеством, классической музыкой, те, кто занимается фото- и видеоискусством. В этом году впервые пройдет направление «Индустрия моды», - сообщил резидент арт-кластера «Таврида» в Пензенской области Артем Колобов.

Форум будет проводиться под девизом «Мир. Любовь. Искусство». Принять участие в нем могут все желающие в возрасте от 18 до 35 лет.

«Нужно зайти на обновленный сайт tavrida.art (он специально создан в этом году для удобства) и выбрать наиболее понравившуюся смену, которая подходит по творческому профилю, и подать заявку, выполнив определенные творческие задания», - пояснил Артем Колобов.

Заявка - это видео-визитка с рассказом о себе, своих талантах, творческих достижениях и портфолио.

Форум проводится с 1 июня по 10 октября - даты ориентировочные и могут корректироваться. Организаторы уже заявили о том, что «Таврида» в любом случае состоится, в том или ином формате.

Участники могут получить грантовую поддержку в размере от 50 тысяч до 2,5 миллиона рублей. В 2019 году было разыграно 200 миллионов, представители Пензенской области увезли домой около 2 миллионов.

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