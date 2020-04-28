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Общество

В минздраве рассказали, кого лечат в пензенской горбольнице № 4

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В понедельник, 27 апреля, министр здравоохранения области Александр Никишин оценил работу пензенской клинической больницы № 4.

В учреждении здравоохранения организован приемно-сортировочный пункт для дифференциальной диагностики пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и внебольничную пневмонию.

В приемном отделении пациентам проводят компьютерную томографию и берут биоматериал на коронавирус. По результатам диагностики в больнице остаются пациенты с пневмонией средней степени тяжести, не связанной с коронавирусной инфекцией. Для этого в стационаре развернуто 137 коек, в том числе 13 - реанимации и интенсивной терапии.

Министр отметил, что основой лечения при пневмонии является кислородная поддержка. Всего в медицинских организациях области по расчетам к кислороду должны быть подключены 456 коек.

Этот показатель выполнен, однако до 15 мая планируется дополнительно подключить еще 625 мест: 205 - в больнице КИМ, 220 - в областной больнице имени Н. Н. Бурденко и 118 - в областной детской больнице имени Н. Ф. Филатова. Затем в больнице № 4 к кислороду подключат еще 82 койки.

«Мы должны быть готовы к тому, чтобы предоставить больше мест при развитии любой, в том числе неблагоприятной ситуации», - предупредил Александр Никишин.

«Министр отметил, что больница полностью готова обеспечить специализированную помощь пациентам с диагнозом «пневмония средней степени тяжести», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

По состоянию на 27 апреля в регионе зафиксировано 283 случая коронавирусной инфекции. За сутки диагноз подтвердился у 22 пациентов. Среди новых больных есть дети. Возраст взрослых зараженных - от 18 лет до 81 года.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость||

Дай Бог, чтобы статистика по подключенным к кислороду койкам соответствовала факту.

Гость||

А вот пока пациенты ждут результатов диагностики на коронавирус, по сколько человек в палатках? Об этом деликатно умолчали. А это немаловажно.

Гость||

Почему не показывают видео с больными? А это я думаю ряженные для фотосъёмки

Гость||

Гость|28.04.2020 10:43|

Почему не показывают видео с больными? А это я думаю ряженные для фотосъёмки

+ 100500

Имя: Гость
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