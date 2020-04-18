Общество

В области возвращаются к обычному режиму работы военкоматы

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В Пензенской области возобновляет работу ряд организаций. Соответствующее постановление подписал губернатор Иван Белозерцев в пятницу, 17 апреля. Документ размещен на сайте правительства региона.

Возвращаются к деятельности компании, оказывающие услуги по установке, настройке и ремонту оборудования для спутниковой связи и телевидения, приему спутникового и цифрового телевидения.

«Кроме того, приступают к работе организации, являющиеся исполнителями государственных заданий по подготовке граждан, подлежащих призыву в Вооруженные силы Российской Федерации», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Первоначально в перечень функционирующих организаций входили ресурсоснабжающие организации в сфере энергетики, тепло- и водоснабжения, экстренные службы, Пенсионный фонд РФ, фонд соцстраха и ОМС. Режим приостановки не распространился на занятых на весенней посевной аграриев, а также на склады.

Затем в список добавили компании, исполняющие государственный оборонный заказ, а также поставляющие продукцию на экспорт. К работе приступили магазины по продаже мобильных телефонов и планшетов, а также салоны оптики.

Далее вернулись к прежнему режиму предприятия, являющиеся поставщиками для системообразующих компаний российской экономики, а также производители и продавцы стройматериалов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Вот это заебись.

Гость||

Это-не карантин, а хрен знает что.

Гость||

Гость писал(a):

Это-не карантин, а хрен знает что.
Никто и не сомневался.

Гость||

А почему не соблюдают дистанцию 2м,Без масок, да ещё спят все в казармах.

И ни кто не болеет короной, вот где непонятки. И Телевидение не показывает армию в период фейк вируса.

Гость||

Гость писал(a):

не карантин
конечно его еще ни кто не объявлял просто самоизоляция для некоторых за свой счет

Гость||

Когда ложь достигает критических размеров,она взрывается и разрушает всё вокруг.

Гость||

Пора прекратить это балаган и цирк. Всем нужно вернутся к обычной жизни, хватит дурака валять и устраивать фарс на территории целой страны и даже мира. Кому то можно, кому то нельзя, это что за двойные стандарты?! Прямых выплат нет, дайте людям спокойно работать и жить, а детям учиться.

Гость||

Гость писал(a):

Это-не карантин, а хрен знает что.
Карантин ни кто не вводил,это не компетенция губернатора.Карантин с режимом ЧП вводиться согласно ФКЗ № 3 "О ЧП" Президентом РФ с информированием Совета Федерации.После "оптимизации"- уничтожения государственной медицины по Голиковой по оф.статистике на 2018 год на всю Пензенскую область было 415 инфекционных коек,а у нас там лежат не только с коронавирусом.

Гость||

Отару проверят на предмет покорности.

Гость||

Гость писал(a):

Отару проверят на предмет покорности.
Гражданскую войну хочешь?

Гость||

+21

Гость||

Гость писал(a):

Отару проверят на предмет покорности.
аХ ТЫ ЧУРКА!!!ДАВНО С ГОР СПУСТИЛСЯ?!

Гость||

10.57.

Не цепляйтесь к словам!

Количество зараженных растет, а "ряд организаций возобновляет работу "-это как?

Имя: Гость
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