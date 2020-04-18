В области возвращаются к обычному режиму работы военкоматы

18.04.2020 | 10:35

В Пензенской области возобновляет работу ряд организаций. Соответствующее постановление подписал губернатор Иван Белозерцев в пятницу, 17 апреля. Документ размещен на сайте правительства региона.

Возвращаются к деятельности компании, оказывающие услуги по установке, настройке и ремонту оборудования для спутниковой связи и телевидения, приему спутникового и цифрового телевидения.

«Кроме того, приступают к работе организации, являющиеся исполнителями государственных заданий по подготовке граждан, подлежащих призыву в Вооруженные силы Российской Федерации», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Первоначально в перечень функционирующих организаций входили ресурсоснабжающие организации в сфере энергетики, тепло- и водоснабжения, экстренные службы, Пенсионный фонд РФ, фонд соцстраха и ОМС. Режим приостановки не распространился на занятых на весенней посевной аграриев, а также на склады.

Затем в список добавили компании, исполняющие государственный оборонный заказ, а также поставляющие продукцию на экспорт. К работе приступили магазины по продаже мобильных телефонов и планшетов, а также салоны оптики.

Далее вернулись к прежнему режиму предприятия, являющиеся поставщиками для системообразующих компаний российской экономики, а также производители и продавцы стройматериалов.