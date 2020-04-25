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Общество

В Пензе скончалась еще одна пациентка с коронавирусом

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В субботу, 25 апреля, оперативный штаб подтвердил факт смерти еще одной жительницы Пензенской области, у которой был диагностирован коронавирус.

Как сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина, скончалась 71-летняя женщина. Сопутствующим заболеванием стала бронхиальная астма в смешанной форме.

Пенсионерка стала шестым умершим пациентом с COVID-19. Ранее умерли еще пять человек - две женщины 50 и 77 лет и трое мужчин 42, 70 и 75 лет. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

На данный момент в Пензенской области официально зарегистрировано 255 случаев заболевания коронавирусом. 48 пациентов излечились и выписались из больницы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

а в Белоруссии сегодня субботник, а у нас такое мероприятие завернули((((

Гость||

нет, как-же хреново без новостей культуры и спорта. Сейчас бы Кирюша ночь музеев замутил, а регбисты и футболисты стартовали бы с поражений

Гость||

Очень грустно.

Гость||

Ничего страшного , футболисты и регбисты еще успеют проиграть , все у них впереди.

Гость||

Гость писал(a):

а в Белоруссии сегодня субботник, а у нас такое мероприятие завернули((((
А в Белинске субботний массовый рынок

Гость||

В Пензе тоже рынок (бывшее депо)- яблоку негде упасть! И так каждые выходные!

А в машине одному ехать нельзя!

Гость||

Ярмарки не запрещают, а в машине запрещено ездить. Да пошли нах... Охуевшие рожи. Они сами когда не наслужбе разъежают по городу, корочку показал и дальше поехал, а мы дома бля сидеть должны.

Гость||

Когда построят в Пензе КРЕМАТОРИЙ? До каких пор будем закапывать в землю умерших от инфекционных заболеваний? Грунтовые воды близко даже на Н-Западном кладбище,не говоря о других. Почему не думаем о будущем детей и внуков?

Гость||

Центральный рынок тоже не отстаёт

Имя: Гость
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