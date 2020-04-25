В Пензе скончалась еще одна пациентка с коронавирусом

25.04.2020 | 14:20

В субботу, 25 апреля, оперативный штаб подтвердил факт смерти еще одной жительницы Пензенской области, у которой был диагностирован коронавирус.

Как сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина, скончалась 71-летняя женщина. Сопутствующим заболеванием стала бронхиальная астма в смешанной форме.

Пенсионерка стала шестым умершим пациентом с COVID-19. Ранее умерли еще пять человек - две женщины 50 и 77 лет и трое мужчин 42, 70 и 75 лет. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

На данный момент в Пензенской области официально зарегистрировано 255 случаев заболевания коронавирусом. 48 пациентов излечились и выписались из больницы.