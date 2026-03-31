Губернатор наградил пензенцев, работающих в Запорожской области

Губернатор Олег Мельниченко посетил подшефные районы Запорожской области, где за 4 года силами Пензенского региона было восстановлено 55 объектов: учреждения образования, здравоохранения, культуры, спорта, жилые дома и др.

«Высказал благодарность сотрудникам организации, ведущей восстановительные работы. Трудиться им приходится в очень непростых условиях. Вручил землякам медали «Сурский рубеж», отметив их высокие трудовые достижения и профессиональное мастерство», - написал губернатор в своем канале в MAX во вторник, 31 марта.

В 2026 году в городе Пологи хотят обновить 1,5 км водопроводных сетей и кровлю 4 многоквартирных домов, в селе Чапаевка - восстановить канализационно-насосную станцию и 500 метров сетей водоотведения.

В рамках рабочей поездки на подшефные территории Олег Мельниченко осмотрел приведенную в порядок по его поручению спортшколу, которая пострадала от обстрелов.

«Сейчас здесь работают секции настольного тенниса, гандбола, легкой атлетики. Особой популярностью пользуются занятия самбо. Пожелал ребятам спортивных успехов», - сообщил губернатор.

Также глава региона возложил цветы к братской могиле советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.