В поезде «Сура» появился вагон «Загляни в Пензенскую область»

В двухэтажном поезде «Сура» появился тематический вагон «Загляни в Пензенскую область». Его презентовали во вторник, 31 марта, на станции Пенза-I.

Коридоры на обоих этажах оформили как старинную городскую улицу: на дверях купе разместили изображения окон деревянных домов с резными наличниками.

В экспозиции - фотографии местных культурных объектов и достопримечательностей (например, памятника Первопоселенцу, областной картинной галереи) и сведения о них.

«На стенах также размещены цитаты известных людей, чья судьба была связана с Пензенской землей: поэтов Михаила Лермонтова и Евгения Евтушенко, писателя Александра Радищева и др.», - рассказали в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

Кстати, осенью в составе поезда «Сура», курсирующего между Пензой и Москвой, появится отдельный вагон СВ, посвященный жизни и творчеству Лермонтова.