В Пензе запланировали мероприятия для беременных и их мужей

В Пензе ко Дню беременных, который отмечается 7 апреля, запланировали различные мероприятия для будущих мам и пап, сообщили в областном минздраве.

На субботу, 4-е число, намечено чествование беременных женщин, состоящих на учете в консультации. Акция пройдет возле памятника Матери на Соборной площади.

В понедельник, 6 апреля, на базе городского роддома организуют посиделки «В ожидании чуда» для будущих пап. На них придут администрация учреждения и сотрудники медико-социальной службы, чтобы ответить на вопросы, которые есть у мужчин.

Во вторник, 7-го, во всех консультациях для женщин, встающих на учет по беременности, устроят акцию «Поздравляем - вы источник жизни!». Им вручат поздравительные открытки от министра здравоохранения Пензенской области Вячеслава Космачева, цветы и сувениры.

Одна из целей проведения Дня беременных - профилактика абортов. «В Пензенской области в последний день каждого квартала проводится «День без аборта», когда в медицинских организациях не проводят аборты по желанию женщины», - напомнили в минздраве.

