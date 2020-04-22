Общество

Стало известно, когда школьникам из Пензы начнут выдавать пайки

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На следующей неделе в Пензе планируют начать выдавать сухие пайки школьникам, которые получают полную компенсацию за горячее питание в образовательных учреждениях и сейчас находятся на дистанционном обучении.

Речь идет о 10 000 детей - школьниках с ограниченными возможностями здоровья, инвалидах, а также учениках из многодетных семей.

В продуктовый набор, рассчитанный на одного ребенка, входят мясные и рыбные консервы, макаронные изделия, рис, геркулес, сахар, сгущенное молоко, конфеты, сок и печенье.

Дополнительная мера соцподдержки, на которую из городского бюджета выделили более 9 млн рублей, будет осуществляться параллельно с выдачей губернаторских продуктовых наборов.

«Пользующиеся льготами на питание школьники из малоимущих семей, в том числе сироты и дети, состоящие на учете в тубдиспансере, будут обеспечены продуктовым набором в 50%-м размере», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Выдавать продукты будут в школах по месту обучения детей.

Ранее сообщалось, что сухие пайки в Пензе начнут раздавать с 20 апреля, но сроки сдвинулись.

В Кузнецке сухие пайки получат 1 412 ребят, в Заречном - 942.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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