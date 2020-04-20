В Кузнецке сухие пайки получат больше 1 000 школьников

20.04.2020 | 19:58

В Кузнецке ученикам, имеющим право на льготное горячее питание, раздадут сухие пайки. Как сообщили в пресс-службе администрации города, такой мерой поддержат 1 412 ребят.

Это дети из малообеспеченных, многодетных семей, инвалиды, состоящие на учете в программе ДЕСОП, у фтизиатра в третьей группе диспансерного наблюдения, с ограниченными возможностями здоровья.

Продуктовые наборы формируются на средства муниципального бюджета. Их будут выдавать в школах по определенному графику, соблюдая все меры по нераспространению коронавируса.

«О месте и времени получения каждому сообщит общеобразовательная организация, в которой обучается ребенок», - добавили в мэрии.

Ранее сообщалось, что школьникам Пензы сухие пайки начнут раздавать в понедельник, 20 апреля. Наборы получат более 10 000 детей.

Фото пайка разместили на сайте мэрии областного центра. В него входят мясные и рыбные консервы, рис, геркулес и сахар, макаронные изделия, сгущенное молоко, сок, печенье.