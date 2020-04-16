Общество

В мэрии Пензы рассказали, что войдет в сухой паек школьника

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В понедельник, 20 апреля, в Пензе планируют начать раздавать сухие пайки школьникам. Такая мера социальной поддержки предназначена для детей с ограниченными возможностями здоровья и ребят из многодетных семей, бесплатно получающих горячее питание в учебных заведениях.

Всего сухие пайки в областном центре получат около 10 000 детей. На это из городского бюджета направили больше 9 млн рублей.

В наборе будут мясные и рыбные консервы, рис, геркулес и сахар, макаронные изделия, сгущенное молоко, сок, печенье.

«Он рассчитан на одного ребенка в период дистанционного обучения. Таким образом, каждый ученик, получающий льготное питание, получит сухой паек», - сообщили в пресс-службе администрации города.

Также там добавили, что пользующихся льготами на питание учеников из малоимущих семей, сирот и детей, состоящих на учете в тубдиспансере, обеспечат продуктовым набором в 50%-м размере.

Пайки будут раздавать в школах, где учатся имеющие право на них ребята.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

А кто работает с серой зарплатой может называться малообеспеченным?

Гость||

В соседних областях уже давным-давно раздают наборы, а в Пензе всё ещё рассказывают да обещают! Между собой, наверно, никак не решат сколько отщипнуть.....

Гость||

бла бла бла

Гость||

Наверное, в думах ...тушенку с консервами дать или сойдёт геркулес с макаронами.

Гость||

У детей заканчивается апробация на Яклассе. Требуют денег. Как учиться детям. Задания там хорошие.у нас образование-то бесплатное. А на zoom уроке гадости включаются.

Гость||

Вот порадовали так порадовали детвору, сок, сгущёнка с печеньем ...остальное родителям.

Гость||

К малообеспеченному относится только ребенок, на которого родители получают ежемесячное детское пособие, оформленное в соответствующем госучреждении.

Гость||

У нас все скоро будут малообеспеченными, время такое приходит..И всем надо дать что-то, продуктов, денежку ..

Гость||

Обед стоит 85р., завтрак 60р.и того 145р.×22дн.= почти 3200р. Т.е. этот набор 3200р.должен стоить, а там на 1000р.максимум! Это как понимать, ась?

Гость||

выделили 9 миллионов на 10 тысяч детей! затрудняюсь представить этот набор...

Гость||

выделили 9 миллионов на 10 тысяч детей! затрудняюсь представить этот набор...

посмотри на фото, там самое дорогое это рис и консервы, остальное копейки стоят

Имя: Гость
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