В мэрии Пензы рассказали, что войдет в сухой паек школьника

В понедельник, 20 апреля, в Пензе планируют начать раздавать сухие пайки школьникам. Такая мера социальной поддержки предназначена для детей с ограниченными возможностями здоровья и ребят из многодетных семей, бесплатно получающих горячее питание в учебных заведениях.
Всего сухие пайки в областном центре получат около 10 000 детей. На это из городского бюджета направили больше 9 млн рублей.
В наборе будут мясные и рыбные консервы, рис, геркулес и сахар, макаронные изделия, сгущенное молоко, сок, печенье.
«Он рассчитан на одного ребенка в период дистанционного обучения. Таким образом, каждый ученик, получающий льготное питание, получит сухой паек», - сообщили в пресс-службе администрации города.
Также там добавили, что пользующихся льготами на питание учеников из малоимущих семей, сирот и детей, состоящих на учете в тубдиспансере, обеспечат продуктовым набором в 50%-м размере.
Пайки будут раздавать в школах, где учатся имеющие право на них ребята.
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