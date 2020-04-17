Стало известно, где пензенцы смогут увидеть трансляцию пасхальной службы

17.04.2020 | 08:57

Пасхальное богослужение из Успенского кафедрального собора в Пензе будут транслировать онлайн.

Совершит его митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Служба начнется в 23:30 и завершится в 2:30.

Как сообщили в Пензенской епархии, онлайн-трансляцию богослужения можно будет увидеть на официальном YouTube-канале региона.

Ранее стало известно, что из-за угрозы распространения опасной коронавирусной инфекции храмы в регионе закрылись до конца апреля.

«Мы приняли такое решение, которое не всегда было в церкви и для нас совсем непопулярное, но священнослужители будут выезжать на хлебозаводы и молкомбинаты, чтобы освящать их продукцию.

Каждый православный христианин может прийти в свой магазин и купить там освященный кулич, освященный творог, чтобы не носить их в храм на освящение в Великую субботу, как это было прежде», - пояснил митрополит Серафим.