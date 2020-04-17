Общество

Стало известно, где пензенцы смогут увидеть трансляцию пасхальной службы

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Пасхальное богослужение из Успенского кафедрального собора в Пензе будут транслировать онлайн.

Совершит его митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Служба начнется в 23:30 и завершится в 2:30.

Как сообщили в Пензенской епархии, онлайн-трансляцию богослужения можно будет увидеть на официальном YouTube-канале региона.

Ранее стало известно, что из-за угрозы распространения опасной коронавирусной инфекции храмы в регионе закрылись до конца апреля.

«Мы приняли такое решение, которое не всегда было в церкви и для нас совсем непопулярное, но священнослужители будут выезжать на хлебозаводы и молкомбинаты, чтобы освящать их продукцию.

Каждый православный христианин может прийти в свой магазин и купить там освященный кулич, освященный творог, чтобы не носить их в храм на освящение в Великую субботу, как это было прежде», - пояснил митрополит Серафим.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Развод для лохов

Гость||

Бородатые в пролете!кто то коттедж не достроить кто-то авто не обновит печалька

Гость||

Вот и чудненько пришли к компромиссу. Все будут живы и здоровы.

Гость||

ни к чему оно

Гость||

А у них есть сан книжка, чтобы заходить на хлебзаводы и молкомбинаты?

Гость||

А откуда у сифы крузак 200,бог подал?

Гость||

зачем реклама секты и ее магических услуг на светском портале новостей?

Гость||

кто пустил жрецов на пищевое производство?!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Каждый православный христианин может прийти в свой магазин и купить там освященный кулич, освященный творог, чтобы не носить их в храм на освящение в Великую субботу, как это было прежде», - пояснил митрополит Серафим.
Таперича так всегда будет? Очень полезное начинание!

Гость||

на ютуб канале.... прикололись... все бабки прям продвинутые пользователи... уж хоть на 11 канале бы показали...

Имя: Гость
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