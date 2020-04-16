Общество

В Заречном нарушителям откажут в компенсации за поврежденные авто

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В Заречном продолжают ликвидировать последствия снегопада, прошедшего в Пензенской области в минувшие выходные. Устранить все последствия разгула стихии коммунальщики планируют только к маю.

«Сильная метель, которая обрушилась на Заречный, в считанные часы изменила жизнь города. 40-сантиметровые сугробы, занесенные дороги, поваленные деревья, обрывы проводов - вот что принесла с собой стихия», - сообщает портал «Заречье сегодня».

До этого сотрудники местного комбината благоустройства и очистки выполняли требования противопожарного режима и проводили опашку. Техника была переоборудована по летней форме. В выходные тракторы пришлось перевести обратно на зимнюю.

Непосредственно после снегопада на улицах работало 29 единиц техники и 300 человек.

Из-за непогоды в закрытом городе произошло три серьезные аварии на электросетях, упало не менее 150 деревьев. Поврежденными оказались как минимум 17 машин.

«Выяснять, кто в ответе за деревопад, скорее всего, будет суд. Коммунальщики отметили: было повреждено много автомобилей, припаркованных с нарушениями - на газонах. В этих случаях автовладельцы могут остаться без компенсации», - подчеркивает «Заречье сегодня».

Ранее сообщалось, что в Пензе последствия снегопада ликвидировали сотрудники регионального ГУ МЧС и энергетики. Сколько деревьев упало в областном центре, не посчитали.

Также известно, что из-за обрывов линий электропередач без света остались 44 тысячи жителей Пензенской области.

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Источник — фото Pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

40-сантиметровые сугробы
3 портсигара, 3 магнитофона... Какие 40 см максимум 20 выпало.

Гость||

На газонах у них нарушение! Так стоянки делайте! В нашем дворе жители просили сделать стоянку 15 лет, еле добились, да и делали её год почти, деревья попилили, а покрытие сделали через 8 месяцев-б/у асфальтовую крошку навалили и бордюр с одной стороны- всё, а списали средства, как за новый асфальт, поди!

Зато в соседнем доме сделали давным-давно стоянку, с новым асфальтом, т.к.там депутат жил, тьфу, вредители!

Гость||

Лосятник загоношился?

Гость||

Гадюшник зашипел!

Гость||

Ворота заварились!

Имя: Гость
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