В Заречном нарушителям откажут в компенсации за поврежденные авто

16.04.2020 | 09:19

В Заречном продолжают ликвидировать последствия снегопада, прошедшего в Пензенской области в минувшие выходные. Устранить все последствия разгула стихии коммунальщики планируют только к маю.

«Сильная метель, которая обрушилась на Заречный, в считанные часы изменила жизнь города. 40-сантиметровые сугробы, занесенные дороги, поваленные деревья, обрывы проводов - вот что принесла с собой стихия», - сообщает портал «Заречье сегодня».

До этого сотрудники местного комбината благоустройства и очистки выполняли требования противопожарного режима и проводили опашку. Техника была переоборудована по летней форме. В выходные тракторы пришлось перевести обратно на зимнюю.

Непосредственно после снегопада на улицах работало 29 единиц техники и 300 человек.

Из-за непогоды в закрытом городе произошло три серьезные аварии на электросетях, упало не менее 150 деревьев. Поврежденными оказались как минимум 17 машин.

«Выяснять, кто в ответе за деревопад, скорее всего, будет суд. Коммунальщики отметили: было повреждено много автомобилей, припаркованных с нарушениями - на газонах. В этих случаях автовладельцы могут остаться без компенсации», - подчеркивает «Заречье сегодня».

Ранее сообщалось, что в Пензе последствия снегопада ликвидировали сотрудники регионального ГУ МЧС и энергетики. Сколько деревьев упало в областном центре, не посчитали.

Также известно, что из-за обрывов линий электропередач без света остались 44 тысячи жителей Пензенской области.