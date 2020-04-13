У 160 жителей области подозревают коронавирусную инфекцию

13.04.2020 | 09:22

160 человек находятся в стационарах Пензенской области с подозрением на заражение коронавирусом. Об этом заявила замминистра здравоохранения региона Оксана Чижова во время совещания, которое провел губернатор Иван Белозерцев в понедельник, 13 апреля.

По данным на утро 13 апреля, в регионе подтверждено 67 случаев коронавирусной инфекции. У 160 человек, находящихся в стационарах, ее подозревают. 2 621 человек находится под наблюдением: 882 прибыли из-за границы и 1 739 контактировали с больными.

При этом, по словам Чижовой, за последние три дня работа медицинских служб шла в спокойном режиме. Скорая помощь принимала не больше 1 300 вызовов в сутки. В воскресенье, 12 апреля, их было всего 1 024.

«Считаем, что это связано с эффектом изоляции. По госпитализации тоже спокойная ситуация», - отметила Оксана Чижова.

По ее мнению, благодаря этому также снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ. За прошедшую неделю диагноз такого рода поставили 2 032 жителям Пензенской области, что на 24% меньше, чем за предыдущую.