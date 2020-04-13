Общество

У 160 жителей области подозревают коронавирусную инфекцию

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160 человек находятся в стационарах Пензенской области с подозрением на заражение коронавирусом. Об этом заявила замминистра здравоохранения региона Оксана Чижова во время совещания, которое провел губернатор Иван Белозерцев в понедельник, 13 апреля.

По данным на утро 13 апреля, в регионе подтверждено 67 случаев коронавирусной инфекции. У 160 человек, находящихся в стационарах, ее подозревают. 2 621 человек находится под наблюдением: 882 прибыли из-за границы и 1 739 контактировали с больными.

При этом, по словам Чижовой, за последние три дня работа медицинских служб шла в спокойном режиме. Скорая помощь принимала не больше 1 300 вызовов в сутки. В воскресенье, 12 апреля, их было всего 1 024.

«Считаем, что это связано с эффектом изоляции. По госпитализации тоже спокойная ситуация», - отметила Оксана Чижова.

По ее мнению, благодаря этому также снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ. За прошедшую неделю диагноз такого рода поставили 2 032 жителям Пензенской области, что на 24% меньше, чем за предыдущую.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

ну наконец то наступило в колхозе утро.

Гость||

наконец то сообщили количество тех, у кого ждем результаты...

Гость||

И все контактные от второй больной? У первой среди контактов все чисто.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|13.04.2020 09:34|

ну наконец то наступило в колхозе утро.

В колхозе-совхозе люди работали и были уверены в завтрашнем дне, а сейчас это ВЕРТЕП, всё продаётся, всё покупается, болтуны и воры управляют оболваненными холопами.

Гость||

считаю , что эти туристы должны компенсировать нам за сидим дома.

Гость||

Почему приняли из за рубежа,надо их там оставить на веки вечные. Знали про вирус все равно покинули страну. Издать указ не возвращать их.

Гость||

Уважаемые гости, пожалуйста, отнеситесь ответственно к себе и близким!Складывается впечатление, что информацию,которую доносят до каждого из нас, все впустую. Слишком много гуляющих, особенного лиц пожилого возраста. Берегите близких, уделите им должное внимание. При таком отношении цифры инфицированных будут только расти.

Гость||

Гость писал(a):

В колхозе-совхозе люди работали и были уверены в завтрашнем дне,
Вы дурачёк?

Гость||

Гость писал(a):

Уважаемые гости, пожалуйста, отнеситесь ответственно к себе и близким!Складывается впечатление, что информацию,которую доносят до каждого из нас, все впустую. Слишком много гуляющих, особенного лиц пожилого возраста. Берегите близких, уделите им должное внимание. При таком отношении цифры инфицированных будут только расти.
Легко, денег подкините на посидеть дома???

Гость||

Гость писал(a):

Вы дурачёк?
Он все правильно написал. Учи историю.

Гость||

От шатаний по улице денег больше не станет!

Гость||

Походу еще долго дома сидеть будем. Постепенно все переболеем, главное чтоб не разом, а то больницы не справятся. Сидим дома и ждем своей очереди

Гость||

Ну я как понимаю с завтрашнего дня работаем в нормальном режиме Это бездельникам чиновникам комфортно дома сидеть,а нам работать нужно ...

Гость||

. При таком отношении цифры инфицированных будут только расти.Легко, денег подкините на посидеть дома???

сам работать не пробывал?

Гость||

Бездельники про колхозы-совхозы слышать не хотят, потому что там трудиться нужно было.

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Имя: Гость
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