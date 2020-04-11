Жителям области рассказали, когда закончится отопительный сезон

11.04.2020 | 14:45

Пока на улице стояли теплые дни, пензенцы активно обсуждали в соцсетях возможность прекращения отопительного сезона.

Жалобы на духоту в квартирах и на «отопление улицы» поступали уже в начале марта губернатору. 10-го числа он поручил проработать температурный график подачи ресурса, однако предупредил: пока не наступило устойчивое тепло, отопительный сезон закончить нельзя.

Резкое похолодание, наступившее в субботу, 11 апреля, показало, что прекращать подачу ресурса еще рано. По прогнозу пензенского гидрометеоцентра, опубликованному на сайте ГУ МЧС Пензенской области, в воскресенье, 12 апреля, также ожидается мокрый снег, температура воздуха ночью -3…+2 ºС, днем +2…+7 ºС. Прогнозируется желтый уровень опасности из-за ветра, порывы которого могут составлять 15-20 м/сек.

В связи с ухудшением погоды стало очевидно: говорить об отключении теплоснабжения пока преждевременно. А в Управлении ЖКХ и ГЗН Пензенской области пояснили, по каким критериям определяется дата окончания отопительного сезона в случае централизованного теплоснабжения.

«Решение об окончании отопительного сезона принимает орган местного самоуправления (администрация населенного пункта), если температура в течение пяти суток подряд держится +8 °С и выше. Оформляется такое решение в виде приказа (распоряжения) об окончании отопительного сезона за подписью главы администрации. Причем здесь порядок действий обратный тому, что при включении отопления, то есть сначала отключают жилые дома, затем уже больницы, школы, детские сады», - рассказали в пресс-службе управления.