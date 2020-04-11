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Общество

Жителям области рассказали, когда закончится отопительный сезон

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Пока на улице стояли теплые дни, пензенцы активно обсуждали в соцсетях возможность прекращения отопительного сезона.

Жалобы на духоту в квартирах и на «отопление улицы» поступали уже в начале марта губернатору. 10-го числа он поручил проработать температурный график подачи ресурса, однако предупредил: пока не наступило устойчивое тепло, отопительный сезон закончить нельзя.

Резкое похолодание, наступившее в субботу, 11 апреля, показало, что прекращать подачу ресурса еще рано. По прогнозу пензенского гидрометеоцентра, опубликованному на сайте ГУ МЧС Пензенской области, в воскресенье, 12 апреля, также ожидается мокрый снег, температура воздуха ночью -3…+2 ºС, днем +2…+7 ºС. Прогнозируется желтый уровень опасности из-за ветра, порывы которого могут составлять 15-20 м/сек.

В связи с ухудшением погоды стало очевидно: говорить об отключении теплоснабжения пока преждевременно. А в Управлении ЖКХ и ГЗН Пензенской области пояснили, по каким критериям определяется дата окончания отопительного сезона в случае централизованного теплоснабжения.

«Решение об окончании отопительного сезона принимает орган местного самоуправления (администрация населенного пункта), если температура в течение пяти суток подряд держится +8 °С и выше. Оформляется такое решение в виде приказа (распоряжения) об окончании отопительного сезона за подписью главы администрации. Причем здесь порядок действий обратный тому, что при включении отопления, то есть сначала отключают жилые дома, затем уже больницы, школы, детские сады», - рассказали в пресс-службе управления.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Не работает жкх

Гость||

penzainform.ru писал(a):

если температура в течение пяти суток подряд держится +8 °С
Ну такое в этом году уже было.

Гость||

Ни как не могут от кормушки оторваться.

Гость||

Жалобы на духоту в начале марта поступали, а он среагировали только 10апреля....оперативно, можно сказать, моментально! Молодец губер, всё таки поручил кому-то что-то проработать! Теперь зажиаём!

Гость||

Гость писал(a):

Ни как не могут от кормушки оторваться.
Народ, вы идиоты? А если бы на текущий день уже было отключено отопление, вы бы кричали, что "нужно включить отопление". Но отопление включит/выключить по щелчку пальцев нельзя, это не электричество.

Гость||

Что написали? Так какого числа закончится?

Гость||

Кому снова жарко? Замучали со своими "приливами"!У нас в доме комфортная температура-регулируется!

Гость||

От жары сдохнем,но они и здесь наварятся.

Гость||

Кому жарко прикрутите батареи.

Гость||

и совершенно случайно во всех многоквартирных домах поломались счетчики тепловой энергии в этом году

Гость||

Гость писал(a):

и совершенно случайно во всех многоквартирных домах поломались счетчики тепловой энергии в этом году
А вы знаете где он стоит? Подскажите, мы тоже будем смотреть на его показания.

Гость||

"Кому жарко прикрутите батареи."

Кому холодно включите обогреватели.

Гость||

Тем, кто мерзнет, надо бошки прикрутить задом на перёд!

Гость||

Присосались к карману народному, не оторвёшь. Дармоеды.

Гость||

Бошки прикручивать задом на перёд,это к чему?Остряк с панельки!)))))

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Имя: Гость
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