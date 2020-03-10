10.03.2020 | 10:46

На оперативном совещании, состоявшемся в правительстве Пензенской области во вторник, 10 марта, губернатор Иван Белозерцев зачитал письмо, поступившее ему в социальной сети.

«Уважаемый губернатор! Почему так жарко топят батареи? И зимой-то холода не было, а сейчас вообще плюс семь-восемь. Жара дома ужасная, платим деньги за подогрев улицы. Мы не настолько богаты! Или нас решили уморить? Помогите!» - с таким криком души обратились к главе региона пензенцы.

«Я понимаю, есть минимально допустимый режим, ниже которого нельзя опуститься по техническим параметрам. Но они наверняка топят по полной программе, чтобы срубить деньги с жителей», - возмутился Иван Белозерцев.

Он поручил заместителю председателя правительства Дмитрию Семенову собрать руководителей теплоснабжающих организаций и проработать температурный график подачи ресурса.

«Идет перетоп, неужели непонятно? Я понимаю, сегодня отопительный сезон закончить мы не можем, потому что ночью стоят минусовые температуры. Но надо уйти на минимум работы котелен и ТЭЦ», - завершил он.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.