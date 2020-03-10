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Общество | Пензенцы пожаловались губернатору на жару в квартирах

10.03.2020|10:46
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На оперативном совещании, состоявшемся в правительстве Пензенской области во вторник, 10 марта, губернатор Иван Белозерцев зачитал письмо, поступившее ему в социальной сети.

«Уважаемый губернатор! Почему так жарко топят батареи? И зимой-то холода не было, а сейчас вообще плюс семь-восемь. Жара дома ужасная, платим деньги за подогрев улицы. Мы не настолько богаты! Или нас решили уморить? Помогите!» - с таким криком души обратились к главе региона пензенцы.

«Я понимаю, есть минимально допустимый режим, ниже которого нельзя опуститься по техническим параметрам. Но они наверняка топят по полной программе, чтобы срубить деньги с жителей», - возмутился Иван Белозерцев.

Он поручил заместителю председателя правительства Дмитрию Семенову собрать руководителей теплоснабжающих организаций и проработать температурный график подачи ресурса.

«Идет перетоп, неужели непонятно? Я понимаю, сегодня отопительный сезон закончить мы не можем, потому что ночью стоят минусовые температуры. Но надо уйти на минимум работы котелен и ТЭЦ», - завершил он.

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Гость|10.03.2020 10:56|

Платите. Им воровать нужно.

Гость|10.03.2020 11:10|

плевали они на все его указания.....капитализм братцы.

Гость|10.03.2020 11:16|

Теплая зима - не основание для снижения платы за отопление!

Гость|10.03.2020 11:22|

А через 2 дня мороз опять и будут ныть что мерзнут задолбали уже поставьте в квартире краны и убавляйте отопление до нужного при чем тут остальные? Сейчас дети болеют все зачем сидеть в сырых квартирах пусть уж лучше топят и неизвестно что вообще дальше с погодой будет

Гость|10.03.2020 11:30|

Гость писал(a):

Теплая зима - не основание для снижения платы за отопление!
Кризис,кащеям типа Вексельберга на золотые яйца не хватает!Перетоп дикий .

Гость|10.03.2020 11:44|

Давно пора ввести принцип, "топи или плати".

Гость|10.03.2020 11:49|

Кран поставишь, убавишь, а платить будешь так же. Нужно снижать температуру на ТЭЦ. А кому холодно, тот пусть обогреватель включает и тулуп одевает. У меня дома окна вообще не закрываются, жара. В квартире по норме должно быть 18, в угловой комнате 20.

Гость|10.03.2020 11:50|

Дети как раз и болеют от жары.

Имя: Гость
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