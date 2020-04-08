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Общество | Вагоны поезда Сура обеззараживают по четыре раза в сутки

08.04.2020|19:00
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Дезинфектор Галина Хохлова и ее коллеги вступают в борьбу за чистоту. По пустому перрону, когда пассажиры поезда уже разъехались, они уверенной походкой направляются к фирменной «Суре», обеззараживают вагоны и готовят их к следующему рейсу в Москву.

«Обрабатываю туалеты, коридор и мусорные контейнеры», - сообщила дезинфектор.

Не прошедший дезинфекцию поезд не отправят в рейс. В вагонах моют поручни, стекла, двери в купе, проходят по всем поверхностям, с которыми могут соприкасаться пассажиры. На конечной станции действует бригада.

«У нас увеличено количество обработок - до четырех раз в сутки - дезинфекционными средствами салонов вагонов пути следования (раньше было два раза). Мы увеличили и объем выдачи дезинфицирующих средств, и количество уборок в вагоне», - сообщил начальник вагонного участка Пенза Олег Зайцев.

Пассажиропоток снизился, в том числе и в фирменном составе. Только в случае крайней необходимости люди путешествуют по рельсам. По наблюдениям сотрудников железной дороги, некоторые из клиентов, если позволяют финансовые возможности, стараются изолироваться даже в поезде.

«Пассажир выкупает полностью купе, у него билеты на эти места», - отметила проводник пассажирского вагона Елена Боркунова.

Вне зависимости от количества путешествующих вагоны обрабатывают по полной программе.

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Гость|08.04.2020 19:52|

Молодцы, что обрабатывают.

Но верните нормальные вагоны в Суру, зачем эти уродливые обрубки? В этих купе ездить неудобно. Оставьте их вместо плацкарта

Гость|08.04.2020 20:21|

Конечно, он прав. Верните прежний фирменный поезд СУРА. Кстати, никакое СВ в него не ставят? И фирменным его не сделают? Скажут, что не до этого

Гость|08.04.2020 20:24|

Когда пойдёт Сура через каменку

Гость|08.04.2020 20:27|

Уйй, а разве кто-то куда-то ездит?? А как же самоизоляция??

Гость|08.04.2020 20:30|

Ещё одно "достижение" губернатора Белозерцева ,он угробил гордость Пензенской области,фирменный поезд Сура!Что ещё готов уничтожить этот сельчанин из Баранова?

Гость|08.04.2020 20:30|

Покупаешь купе и едешь в изоляции.

Имя: Гость
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