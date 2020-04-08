08.04.2020 | 19:00

Дезинфектор Галина Хохлова и ее коллеги вступают в борьбу за чистоту. По пустому перрону, когда пассажиры поезда уже разъехались, они уверенной походкой направляются к фирменной «Суре», обеззараживают вагоны и готовят их к следующему рейсу в Москву.

«Обрабатываю туалеты, коридор и мусорные контейнеры», - сообщила дезинфектор.

Не прошедший дезинфекцию поезд не отправят в рейс. В вагонах моют поручни, стекла, двери в купе, проходят по всем поверхностям, с которыми могут соприкасаться пассажиры. На конечной станции действует бригада.

«У нас увеличено количество обработок - до четырех раз в сутки - дезинфекционными средствами салонов вагонов пути следования (раньше было два раза). Мы увеличили и объем выдачи дезинфицирующих средств, и количество уборок в вагоне», - сообщил начальник вагонного участка Пенза Олег Зайцев.

Пассажиропоток снизился, в том числе и в фирменном составе. Только в случае крайней необходимости люди путешествуют по рельсам. По наблюдениям сотрудников железной дороги, некоторые из клиентов, если позволяют финансовые возможности, стараются изолироваться даже в поезде.

«Пассажир выкупает полностью купе, у него билеты на эти места», - отметила проводник пассажирского вагона Елена Боркунова.

Вне зависимости от количества путешествующих вагоны обрабатывают по полной программе.

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