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Общество | В военкоматах открылись горячие линии для призывников

08.04.2020|13:45
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В военном комиссариате Пензенской области, а также в военкоматах муниципальных образований со вторника, 7 апреля, начали работать горячие линии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Консультанты расскажут о том, кто подлежит весеннему призыву и как он будет проходить.

Также со специалистами можно обсудить меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции во время комплектования войск и снижению социальной напряженности, связанной с пандемией.

Звонки принимаются в рабочие дни недели с 10:00 до 12:00 по телефонам 8 (8412) 678-234 и 8 (8412) 678-169.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость|08.04.2020 14:17|

А я Дина Черемушкина! Я в армию не служила

Гость|08.04.2020 14:18|

В армии ходят без масок спят в казармах и ни одного случая коронавируса! Поэтому здорово народ обманывают!

Гость|08.04.2020 14:20|

А у меня сын транс,его возьмут?

Гость|08.04.2020 14:21|

У меня брата узбеки развели на рот хоть и служил ВДВ

Гость|08.04.2020 14:27|

Я лучше на зону зато выйду крутым

Имя: Гость
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