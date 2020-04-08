08.04.2020 | 13:45

В военном комиссариате Пензенской области, а также в военкоматах муниципальных образований со вторника, 7 апреля, начали работать горячие линии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Консультанты расскажут о том, кто подлежит весеннему призыву и как он будет проходить.

Также со специалистами можно обсудить меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции во время комплектования войск и снижению социальной напряженности, связанной с пандемией.

Звонки принимаются в рабочие дни недели с 10:00 до 12:00 по телефонам 8 (8412) 678-234 и 8 (8412) 678-169.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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