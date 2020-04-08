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Общество | Губернатор анонсировал антикризисные меры поддержки бизнеса

08.04.2020|18:22
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На несколько десятков вопросов, наиболее волнующих граждан в период самоизоляции, ответили губернатор Пензенской области и представители регионального кабинета министров. Для этого была организована прямая линия, в ходе которой граждане могли обратиться к представителям власти через социальную сеть.

Прежде всего речь зашла о том, как в трудное время помогут малообеспеченным семьям - таких на территории региона 24 тысячи.

«Мною принято решение выделить финансовые средства из областного бюджета на поддержку малообеспеченных граждан Пензенской области. Работа сейчас ведется, и уже на этой неделе, как мы и договорились, продуктовые наборы стоимостью до 2 тысяч рублей начнут доставляться в малообеспеченные семьи по городам и районам Пензенской области», - сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Министр труда, социальной защиты населения и демографии области Алексей Качан уточнил, что для получения адресной помощи в виде продуктовых наборов гражданам, имеющим такое право, не потребуется куда-то обращаться.

«Они у нас находятся на учете в социальных службах, поэтому никакие справки, заявления не понадобятся. Можно будет организовать эту работу, закупить продукты, как мы определились, и выдать их», - рассказал он.

Обратились к губернатору и представители малого и среднего бизнеса. Их интересует, как быть с огромными убытками, которые они терпят из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Иван Белозерцев сообщил, что в регионе создан и действует специальный штаб, задача которого - помочь предпринимателям.

«Я дал поручение, мы подготовили пакет антикризисных мер, ряд из которых сегодня уже реализуется. По ряду мер идет сейчас проработка. Мы в ближайшее время объявим эти меры по поддержке бизнеса», - пояснил губернатор.

Еще один из самых популярных среди граждан вопросов - можно ли поехать на дачу на личном транспорте.

«Конечно, просил бы повременить с этим. На улице погода сегодня еще прохладная. Я думаю, конечно, дачники поедут - мы с вами примем решение, когда это сделать. Надо немного еще подождать, давайте вместе поборемся с коронавирусом, чтобы вы сами не заболели», - призвал Иван Белозерцев.

Подобные прямые линии в Пензенской области намерены проводить и в будущем, чтобы оперативно информировать граждан и отвечать на главные вопросы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость|08.04.2020 18:26|

Ну ничего серьезного одна ЛОЖЬ.

Гость|08.04.2020 18:29|

Никто его и не слушает,так,воздух в пустую толкает.

Д-р Шаффхаузен|08.04.2020 18:30|

Уж от печенегов и половцев отбились, и с бизнесом справимся.

Гость|08.04.2020 18:30|

Забор,в мордовском исполнение, с проезжей части убери.

Гость|08.04.2020 18:30|

Значит будут горбить.

Гость|08.04.2020 18:36|

penzainform.ru писал(a):

Их интересует, как быть с огромными убытками,
А почему, как быть с прибылью они не интересовались?

Гость|08.04.2020 18:41|

Гость писал(a):

А почему, как быть с прибылью они не интересовались?
У кого-то прибыль прибывает.

Гость|08.04.2020 18:54|

Вездесущий, доступный, простой,обстоятельный и справедливый почти, как царь! Он многого достоин!

Гость|08.04.2020 18:59|

Как сегодня быть тем людям, кто является И.П но при этом не смог работать в дни пандемии,т.к был на самоизоляции, как власти г.Пенза этим людям материально сегодня помогут ???

Имя: Гость
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