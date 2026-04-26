В регионе 742 «чернобыльца» получили выплаты без заявлений

В Пензенской области, по данным СФР, насчитывается 742 человека, пострадавших от радиации. Об этом в пресс-службе ведомства сообщили в канун 40-летия со дня катастрофы на ЧАЭС.

В категорию, известную как «чернобыльцы», входят ликвидаторы, работавшие на атомной электростанции или в пределах зоны отчуждения, военнослужащие, сотрудники МВД, пожарной охраны и другие занимавшиеся устранением последствий лица.

Право на социальную поддержку имеют также эвакуированные из зоны отчуждения, переселенные в другие районы, вдовы ликвидаторов и их несовершеннолетние дети.

В 2026 году «чернобыльцы» получили свои выплаты в беззаявительном порядке - такой порядок действует с 2025-го. Полный список выплат и суммы указаны на сайте фонда.

Если право на господдержку появилось впервые, подать заявку все же потребуется. Это можно сделать в личном профиле на портале госуслуг, в клиентских службах СФР или в МФЦ.

Иногда требуются дополнительные документы, их необходимо предоставить в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о приеме и регистрации заявления. Как правило, запрашивают удостоверение участника ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и справки о полученном заболевании или о работе и проживании в чернобыльской зоне.

Вдовам и детям ликвидаторов требуется удостоверение члена семьи. Документ выдают на имя ликвидатора или инвалида с пометкой «посмертно».

Полный перечень необходимых документов в каждом конкретном случае приходит в личный кабинет на «Госуслугах» вместе с подтверждением приема и регистрации заявления и указанием, в какой день и в какое время необходимо обратиться в офис.

Все вопросы принимают в едином контакт-центре по номеру 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный).