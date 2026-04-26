В Шемышейке и селе Симбухово возможны перебои в телевещании

В ближайшие дни в селе Симбухово (Мокшанский район) и поселке Шемышейка возможны кратковременные перерывы телетрансляций из-за плановых работ на передающих станциях. Об этом сообщается на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети.

В Шемышейке с 10:00 до 16:00 во вторник, 28 апреля, будут прерываться трансляции программ, входящих в состав 1-го и 2-го мультиплекса *.

В Симбухове аналогичные перебои возможны 29-го числа в тот же временной промежуток.

«Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий», - предупредили в РТРС.

* В 1-й мультиплекс входят Первый канал, «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, Пятый канал, «Россия-Культура», «Россия-24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр». 2-й мультиплекс - Рен-ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница!», «Звезда», «Мир», ТНТ, «МузТВ».