Стало известно, где в Пензе отключат свет 27 апреля

В понедельник, 27 апреля, в части домов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса в центре города, на Западной Поляне и на улице Пушанина.

С 8:30 до 15:30 ресурс не будут подавать на Пушанина, 2, 4, 54.

С 8:30 до 16:00 без света останутся:

- ул. Урицкого, 44а/10, 19, 31, 33;

- ул. Либерсона, 7;

- Набережная Реки Пензы, 17-19, 21-23, 25.

С 9:00 до 16:00 электричества не будет в домах на Мироносицкой площади, Ново- Революционной и Революционной улицах (без уточнений по номерам).

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.