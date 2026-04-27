Перечислены симптомы инфаркта у женщин

У женщин сердце болит не так, как у мужчин, из-за чего сердечно-сосудистое заболевание нередко распознается позже. Об этом написала эндокринолог Зухра Павлова в своем канале в МАХ со ссылкой на исследование длиной в 80 лет.

По словам врача, долгое время считалось, что инфаркт - это сильная боль в груди, чаще у мужчин среднего возраста.

«Но у женщин инфаркт зачастую выглядит иначе: боль может быть слабее или не в груди; появляются одышка, сильная усталость, тошнота; симптомы могут «смазываться» и не восприниматься как что-то серьезное», - пояснила она.

Проведенное исследование показало: факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний (повышенное давление, диабет, высокий холестерин, курение, питание, образ жизни) влияют на женщин сильнее.

«Риск осложнений начинает расти при меньшем поражении сосудов и увеличивается быстрее, чем у мужчин. То есть серьезные последствия могут наступать уже тогда, когда изменения еще не выглядят критичными», - уточнила врач. Так происходит из-за особенностей сосудов (у женщин чаще страдают мелкие, их сложнее увидеть) и возрастных гормональных изменений.

Зухра Павлова рекомендовала регулярно измерять давление, проверять холестерин и уровень глюкозы в крови, обращать внимание на такие симптомы, как одышка, усталость, дискомфорт, а также не откладывать визит к врачу, если что-то кажется необычным.