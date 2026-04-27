Опубликован график отключений света в Пензе 28 апреля

Во вторник, 28 апреля, в части домов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса в центре города, в Терновке, на Дегтярном Затоне и на улице Фабричной.

С 8:00 до 16:00 без света останутся:

- ул. Урицкого, 19, 31, 33, 44а/10;

- ул. Либерсона, 7;

- Набережная Реки Пензы, 17-19, 21-23, 25-30.

С 8:30 до 12:00:

- ул. Ростовская 1-17;

- ул. Петровская 77;

- 2-й Воронежский пр-д, 37.

С 9:00 до 16:30 ресурс не будут подавать в дома № 3 и 5 на Фабричной.

С 13:00 до 15:30 - по адресам:

- ул. Баженова, 19, 21, 22а, 22Б, 22в, 23, 25, 26, 29-31, 35-38, 40-48, 52-56, 62-66, 68, 70-78, 82;

- ул. Дегтярная, 10, 28, 32;

- ул. Достоевского, 1а, 5, 9, 11-15 (нечетные), 16-22 (четные), 23-28, 30, 34, 36, 60-64 (четные), 68-72 (четные), з/у 60а;

- 1-й пр-д Достоевского, 14-24 (четные), 28-34(четные), 56;

- ул. Крымская, 2, 10-14 (четные), 25-71 (четные), 75, 77, 81, 83;

- 2-й Крымский пр-д, 5.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.