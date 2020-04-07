07.04.2020 | 17:14

В связи с режимом самоизоляции не все жители Заречного, которые приобрели абонементные книжки для проезда на автобусах в апреле, смогут ими воспользоваться.

С учетом ситуации зареченское муниципальное предприятие «Автотранс» приняло решение о продлении срока их действия. В частности, абонементы на апрель можно использовать как в текущем месяце, так и в мае.

Проездные сроком на два месяца (март и апрель) будут действительны и в мае, а на апрель-май - и в июне.

«В связи с этим в ближайшее время в продаже останутся абонементные книжки только на апрель. Абонементы на май в этом году выпускаться и реализовываться не будут», - сообщили в Управлении общественных связей Заречного.

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