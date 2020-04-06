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Общество | В Пензенской области за неделю 15 человек заболели гриппом

06.04.2020|16:10
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За неделю с 30 марта по 5 апреля в Пензенской области зарегистрировали 2 692 случая заболевания ОРВИ. Это на полтора процента меньше, чем за предыдущие семь дней.

Соответствующие данные в понедельник, 6-го числа, обнародовало региональное управление Роспотребнадзора.

«Суммарная заболеваемость ОРВИ в регионе ниже уровня эпидпорога на 33,2%», - уточнили специалисты.

Конкретно в Пензе диагноз «острая респираторно-вирусная инфекция» поставили 1 442 жителям, тогда как на прошлой неделе заболели 1 210 горожан.

Что касается гриппа, то его за неделю подхватили 15 жителей области (за неделю до этого - 10).

«За весь период эпидсезона-2019/2020 лабораторно подтверждено 799 случаев гриппа (А H1N1 - 240, H3N2 - 14, А - 308, грипп В - 236), парагрипп - 5, аденовирусы - 7, другие - 31», - уточнили в Роспотребнадзоре.

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