30.03.2020 | 16:00

В Пензенской области за минувшую неделю диагноз ОРВИ поставили 2 733 пациентам. Данные на понедельник, 30 марта, обнародовало региональное управление Роспотребнадзора.

«Динамика заболеваемости к предыдущей неделе составляет -20,7%», - отметили там.

Наибольшее количество больных специалисты выявили в Вадинском районе, Кузнецке, Камешкирском, Никольском, Кузнецком, Шемышейском, Городищенском, Нижнеломовском, Лопатинском районах и Пензе.

Пороговый уровень заболеваемости нигде не превышен.

В областном центре в период с 22 по 29 марта острую респираторную инфекцию подхватили 1 210 горожан.

Диагноз «грипп» врачи поставили 10 жителям региона. Всего с начала эпидсезона-2019/2020 зафиксировали 784 случая этого заболевания (228 - А H1N1, 14 - H3N2, 308 - А, 234 - В).

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