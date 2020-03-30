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Общество | В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с ОРВИ в регионе

30.03.2020|16:00
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В Пензенской области за минувшую неделю диагноз ОРВИ поставили 2 733 пациентам. Данные на понедельник, 30 марта, обнародовало региональное управление Роспотребнадзора.

«Динамика заболеваемости к предыдущей неделе составляет -20,7%», - отметили там.

Наибольшее количество больных специалисты выявили в Вадинском районе, Кузнецке, Камешкирском, Никольском, Кузнецком, Шемышейском, Городищенском, Нижнеломовском, Лопатинском районах и Пензе.

Пороговый уровень заболеваемости нигде не превышен.

В областном центре в период с 22 по 29 марта острую респираторную инфекцию подхватили 1 210 горожан.

Диагноз «грипп» врачи поставили 10 жителям региона. Всего с начала эпидсезона-2019/2020 зафиксировали 784 случая этого заболевания (228 - А H1N1, 14 - H3N2, 308 - А, 234 - В).

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Источник — фото pixabay.com
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Гость|30.03.2020 16:17|

А сколько не обратились?

Гость|30.03.2020 16:20|

А почему когда ребенок болеет с высокой температурой, не спадающей по 8 суток, врач даже на анализ крови не направляет? Значит статистика вся ваша-ложь. Вам бы кресло за собой сохранить да доступ к кормушке. А люди пусть как хотят, так и лечатся...

Имя: Гость
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