01.04.2020 | 19:13

Сразу несколько спецавтомобилей собиралось у здания администрации Пензы. Все машины получили задания на день - какие места предстоит обрабатывать. В списке - парки, скверы, входные группы торговых центров, где работают продуктовые магазины, и подъезды, в которых введен карантин.

В спальном районе остановилась бригада сотрудников Пензенского пожарно-спасательного центра.

«Чтобы заходить в подъезд, нужно использовать другое оборудование. У нас только очень мощное, а там нужно более мелкое, дисперсное распыление. У нас происходит обмывка», - сообщил спасатель ППСЦ.

В лицо мужчину жильцы дома вряд ли узнают, если встретят на улице. Но дома жена и дети точно разглядят под защитным костюмом и маской своего мужа и отца.

«Кому-то надо выполнять эту работу, как в Японии. На нас выпала эта доля. Мы позаботимся, чтобы с жителями нашего города все было нормально», - отметил мужчина.

Такой обработки хватает на месяц - при условии, что не будет осадков. Если пройдет дождь, эффективность снизится и придется повторно распылять дезпрепарат.

«Средство безвредное для человека, выльем по максимуму, будем работать до вечера. Дезсредств в наличии достаточно, они разбавляются водой», - пояснил начальник Управления по делам ГОЧС г. Пензы Алексей Михайлов.

Активизированы все санитарные службы города и области. При виде людей в защитных костюмах прохожие не испытывают страха, лишь одобряют действия дезинфекторов.

Обрабатывают не только территорию перед входом в торгово-ярмарочный комплекс, но и попутно обмывают остановочный павильон, находящийся рядом.

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