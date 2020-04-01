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Общество | Активизированы все санитарные службы города Пензы и области

01.04.2020|19:13
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Сразу несколько спецавтомобилей собиралось у здания администрации Пензы. Все машины получили задания на день - какие места предстоит обрабатывать. В списке - парки, скверы, входные группы торговых центров, где работают продуктовые магазины, и подъезды, в которых введен карантин.

В спальном районе остановилась бригада сотрудников Пензенского пожарно-спасательного центра.

«Чтобы заходить в подъезд, нужно использовать другое оборудование. У нас только очень мощное, а там нужно более мелкое, дисперсное распыление. У нас происходит обмывка», - сообщил спасатель ППСЦ.

В лицо мужчину жильцы дома вряд ли узнают, если встретят на улице. Но дома жена и дети точно разглядят под защитным костюмом и маской своего мужа и отца.

«Кому-то надо выполнять эту работу, как в Японии. На нас выпала эта доля. Мы позаботимся, чтобы с жителями нашего города все было нормально», - отметил мужчина.

Такой обработки хватает на месяц - при условии, что не будет осадков. Если пройдет дождь, эффективность снизится и придется повторно распылять дезпрепарат.

«Средство безвредное для человека, выльем по максимуму, будем работать до вечера. Дезсредств в наличии достаточно, они разбавляются водой», - пояснил начальник Управления по делам ГОЧС г. Пензы Алексей Михайлов.

Активизированы все санитарные службы города и области. При виде людей в защитных костюмах прохожие не испытывают страха, лишь одобряют действия дезинфекторов.

Обрабатывают не только территорию перед входом в торгово-ярмарочный комплекс, но и попутно обмывают остановочный павильон, находящийся рядом.

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Гость|01.04.2020 19:51|

penzainform.ru писал(a):

Чтобы заходить в подъезд, нужно использовать другое оборудование. У нас только очень мощное, а там нужно более мелкое, дисперсное распыление. У нас происходит обмывка», - сообщил спасатель ППСЦ.
Был завод ДХО, единственный в стране кстати, который выпускал подобное оборудование. Теперь есть Красные холмы". Хорошо, что у военных в войсках РХБ защиты кое что осталось. Правда войск тех маловато, по сокращали все эффективные менеджеры, на всю страну и не хватит. А это "Газон" с емкостью куба на полтора уж точно Пензу не спасет

Гость|01.04.2020 19:59|

Гость писал(a):

Был завод ДХО, единственный в стране кстати, который выпускал подобное оборудование
Вы дурачек?

Гость писал(a):

. Правда войск тех маловато, по сокращали

Ну точно, дурачек.

Гость|01.04.2020 20:02|

Гость писал(a):

Вы дурачек?
Своих ищешь? Снова потерялся?

Гость|01.04.2020 20:03|

В 11 часов дня в подъезде шум и жужжание,.Смотрим в глазок: Мужик в химзащите обрызгивает.Через несколько минут мужик в химзащите выходит в другой подъез и подъезжает скорая. Дом расположен буквой П и все или почти все,устремили взгляды на скорую.

Доктора вышли из скорой без защиты и полдома облегчённно взохнули... Пронесло. Не вирус.

Гость|01.04.2020 20:03|

penzainform.ru писал(a):

Активизированы все санитарные службы города
Все, да не все! Если некоторые управляющие компании города усердно работают над санитарной очисткой территорий и, даже, производят антивирусную обработку подъездов своих жилых домов, то в Терновке даже дворники не работают, попрятались!

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