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Общество | В Пензенской области бывшая проводница вернет деньги работодателю

26.03.2020|09:40
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Наровчатский районный суд постановил взыскать с местной жительницы деньги в пользу АО «Федеральная пассажирская компания».

Между истцом и ответчиком был заключен ученический договор. «ФПК» как работодатель обязалась за свой счет направить девушку в колледж транспортных технологий и выплачивать ежемесячную стипендию во время обучения.

Она же должна была после окончания учебного заведения устроиться проводником пассажирского вагона и проработать по приобретенной профессии не менее двух лет.

Девушка завершила обучение и 12 июля 2019 года была принята на работу проводником. Однако уже 2 августа трудовой договор был расторгнут по соглашению сторон на основании личного заявления сотрудницы. Уважительных причин для нарушения обязательств у девушки не имелось.

В связи с этим «ФПК» обратилась в суд с просьбой взыскать с ответчицы расходы на ее обучение и стипендию.

«Оценив представленные истцом доказательства, суд пришел к выводу, что требования обоснованны, и взыскал с гражданки 40 937 руб.», - сообщается на сайте Наровчатского районного суда.

Кроме того, она должна компенсировать расходы по оплате государственной пошлины - 1 428 руб.

Ранее в аналогичной ситуации оказался студент-прогульщик, который должен был учиться в Пензенском техникуме железнодорожного транспорта за счет ОАО «РЖД». С него взыскали почти 60 тыс. руб.

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Гость|26.03.2020 10:01|

Прям в пензенской области вернет? П

Имя: Гость
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