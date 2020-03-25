25.03.2020 | 17:45

В Пензенской области приняли решение перенести массовый субботник. Об этом пресс-секретарь Дина Черемушкина сообщила в среду, 25 марта, в своем Telegram-канале.

2 марта вышло распоряжение главы региона Ивана Белозерцева «О проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов». Согласно этому документу, весенняя уборка должна проходить с 16 марта по 25 апреля включительно и завершиться субботником.

Конкретно в Пензе организовать уборку территорий планировали в ближайшие выходные. Глава администрации города Андрей Лузгин принял такое решение после того, как губернатор в очередной раз упрекнул его в недостаточной работе по благоустройству.

«Бардака очень много, мусора много, вдоль дороги никто не убирает. Людей я не вижу, пылесос один, пара групп работает по городу в выходные, а ведь это самое удобное время. Сидите размышляете в здании администрации, о высших материях рассуждаете», - высказался тогда Иван Белозерцев.

Из-за пандемии коронавируса в регионе был принят ряд мер по недопущению распространения новой инфекции. Субботник также решено отложить. На какое число его перенесут, пока не уточняется.

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