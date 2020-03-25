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Общество | Массовый субботник в Пензенской области перенесут

25.03.2020|17:45
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В Пензенской области приняли решение перенести массовый субботник. Об этом пресс-секретарь Дина Черемушкина сообщила в среду, 25 марта, в своем Telegram-канале.

2 марта вышло распоряжение главы региона Ивана Белозерцева «О проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов». Согласно этому документу, весенняя уборка должна проходить с 16 марта по 25 апреля включительно и завершиться субботником.

Конкретно в Пензе организовать уборку территорий планировали в ближайшие выходные. Глава администрации города Андрей Лузгин принял такое решение после того, как губернатор в очередной раз упрекнул его в недостаточной работе по благоустройству.

«Бардака очень много, мусора много, вдоль дороги никто не убирает. Людей я не вижу, пылесос один, пара групп работает по городу в выходные, а ведь это самое удобное время. Сидите размышляете в здании администрации, о высших материях рассуждаете», - высказался тогда Иван Белозерцев.

Из-за пандемии коронавируса в регионе был принят ряд мер по недопущению распространения новой инфекции. Субботник также решено отложить. На какое число его перенесут, пока не уточняется.

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Гость|25.03.2020 18:04|

А так хотелось сходить.

Гость|25.03.2020 18:12|

Президент со слов СМИ об'явил следующую неделю не рабочей!Какой субботник?Скорее бы исчез короновирус;

Гость|25.03.2020 18:22|

Ондрэ вновь поторопился и налажал.

Гость|25.03.2020 18:23|

Гость писал(a):

Президент со слов СМИ об'явил следующую неделю не рабочей!Какой субботник?Скорее бы исчез короновирус;
Ширится растет заболевание сказал поэт. Психоз нагнетается с самых верхов. Если это так опасно то почему тех жаждущих отдыха в якобы эпидемийных странах не изолируют от общества на карантин, а целый подъезд оказывается в западне из за дебила(ки)??? Либо это просто акт устрашения.

Гость|25.03.2020 18:23|

Гость писал(a):

Скорее бы исчез короновирус;
ВОТ ТОГДА И ЗАГРЕБУТ ТЕБЯ НА СУББОТНИК!

Гость|25.03.2020 18:28|

Мэр Сергей Собянин рассказал о новых мерах, которые вводятся, чтобы не допустить активного распространения COVID-2019

1. Временно закрываются городские библиотеки, культурные центры, досуговые клубы и так далее.

2. Временно закрываются кинотеатры, детские развлекательные центры и игровые комнаты.

3. Временно закрываются ночные клубы и дискотеки.

4. В ресторанах, барах, кафе теперь запрещено курить кальян.

5. Временно под запретом любые культурно-развлекательные, физкультурно-спортивные, зрелищные и прочие мероприятия в парках культуры и отдыха, торговых центрах и иных местах массового посещения граждан - хоть в помещениях, хоть на воздухе.

При этом расположенные в торговых центрах отделения банков и магазины будут продолжать работать.

6. Работа стоматологических кабинетов временно ограничена лишь оказанием экстренной помощи, если у пациента острая боль.

7. Центры государственных услуг «Мои документы» теперь работают по предварительной записи.

8.Возможность бесплатного проезда в общественном транспорте по социальным картам будет заблокирована студентам колледжам и вузам, а также пожилым москвичам от 65 лет и гражданам с хроническими болезнями.

Гость|25.03.2020 18:30|

Гость писал(a):

8.Возможность бесплатного проезда в общественном транспорте по социальным картам будет заблокирована студентам колледжам и вузам, а также пожилым москвичам от 65 лет и гражданам с хроническими болезнями.
Ура! Свершилось. Электронное средневековье в действии. Одним кликом мышки и ты никто извать тебя ни как.

Гость|25.03.2020 18:31|

Не короновирус а коронавирус господа неучи.

Гость|25.03.2020 18:32|

Гость писал(a):

Не короновирус а коронавирус господа неучи.
Одни видят в тексте суть другие описки и ошибки.

Гость|25.03.2020 18:34|

Обращение Путина к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом: прямая трансляция.Президент Владимир Путин выступает с обращением к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом

Он подчеркнул, что Владимир Путин уже отменил все мероприятия, которые были запланированы в рамках его визита в Санкт-Петербург, и остался в Москве. Такая необходимость возникла по итогам многочасового совещания на тему эпидемиологической ситуации, которое состоялось во вторник, а также после обсуждения этой проблемы с руководством правительства и Центрального Банка.

"Оно будет транслироваться по телевизору буквально в ближайшие часы", - сообщил Песков журналистам.

Сайт писал, что за последние сутки число зараженных коронавирусом в России увеличилось на 163 человек и достигло 658. Из них 29 пациентов уже выздоровели и покинули больницы.

16:39

Уважаемые граждане России. Все меры, которые принимаются, дадут результат, если мы проявим сплоченность. Если государство, общество, граждане, будут действовать вместе. Нужно помнить о своей личной отсветственности, о близких. Именно в такой солидарности заключается сила общества, эффективность ответа на вызов, с которым мы сталкиваемся.

16:36

Все доходы, уходящие в офшоры, должны облагаться повышенным налогом. Сейчас они облагаются ставкой 2%. Сейчас для тех кто выводит доходы на зарубежные счета предлагают поднять ставку до 15%

16:36

Увеличить пособие по безработице с 8 до 12 тысяч рублей.

16:32

Наша важнейшая задача - стабильность на рынке труда.

- компаниям малого и среднего бизнеса предоставить отсрочку на 6 мес по всем налогам кроме НДС

- компании малого и среднего бизнеса, микропредприятия, оказавшиеся в сложной ситуации, должны получить отсрочку по кредитам также на ближайшие шесть месяцев.

16:30

Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам.

Если человек попал в сложную жизненную ситуацию, а именно: его месячный доход резко сократился, более чем на 30 процентов, у него должно быть право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его. Разумеется, без всяких штрафных санкций.

Прошу Банк России предусмотреть аналогичный механизм пролонгации кредитов и для индивидуальных предпринимателей.

16:28

Нужно обеспечить социальную поддержку граждан.

1. Все соцпособия и льготы должны продлеваться автоматически. Без хождения по инстанциям.

2. Выплаты к 75-летию Победы должны быть осуществлены уже в апреле.

3 Надо поддержать семьи с детьми. Такая поддержка особенна важна для семей где дети не посещают ясли или детсад. Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трёх лет включительно.

16:25

Объявляю следующую неделю нерабочей. С 28 марта по 5 апреля. Длинные выходные предусмотрены для того, чтобы снизить скорость распространении болезни. Давайте не полагаться на наше "русское авось".

16:25

Считаю что голосование по Конституции необходимо перенести на более позднюю дату. Только опираясь на профессиональное мнение, мнение врачей, примем решение о новом дне

16:23

Сердечно благодарю всех врачей за самоотверженный труд. Прошу всех граждан прислушаться к рекомендациям врачей, особенно это касается людей старшего поколения. Для всех стоит задача максимально снизить риски

16:22

Главный приориет - жизнь и здоровье наших граждан. Подключены все возможности и ресурсы

Гость|25.03.2020 18:36|

Хотите суть? ОК. Средневековье когда барыги из народа спекулируют на перепродаже с целью наживы медицинских масок и антисептиков а не когда власти сдерживают пандемию.

Гость|25.03.2020 18:39|

Гость писал(a):

Скорее бы исчез короновирус;
Не переживай - исчезнет. А вместе с ним, исчезнет и легкодоступный способ получения и обмена информацией - гугл с фейсбуком, тактические учения уже провели.

Гость|25.03.2020 18:40|

Как там здоровье 77-летней пенсионерки?

Гость|25.03.2020 18:40|

отсрочка..каникулы...ИТОГО.....

Гость|25.03.2020 18:42|

Так а что с пенсионеркой?

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Имя: Гость
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