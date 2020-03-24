24.03.2020 | 16:40

В понедельник, 23 марта, в ходе рейда на территории Наровчатского района инспектор регионального центра особо охраняемых природных территорий и акваторий и полицейские обнаружили двух человек, охотившихся на водоплавающую дичь.

Мужчины управляли катером и не отреагировали на призыв остановиться. Стражи правопорядка бросились за ними в погоню и задержали на границе с Республикой Мордовией.

«При досмотре в катере нашли 2 утки и 4 селезня, а также 2 расчехленных ружья», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Выяснилось, что нарушители являются гражданами Республики Мордовии. На них составили административные протоколы.

Сезон охоты в пензенских лесах стартует 4 апреля и продлится до 13 апреля. За ружье в области возьмутся около 6 000 человек.

Ранее сообщалось, что охотники обратились к губернатору Ивану Белозерцеву с просьбой открыть сезон по прилете водоплавающих.

«Иван Александрович, доброго дня! Обращаюсь к Вам от лица охотников Пензенской области. Весна в этом сезоне очень рано пришла, и массовый пролет охотничьих видов птицы уже начался. Хотелось бы уточнить, будет ли в перспективе открытие весенней охоты - 2020 смещено на неделю раньше предусмотренного срока, то есть на 4 апреля?» - написали они.

Однозначного ответа глава региона тогда не дал.

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