18.03.2020 | 17:52

Весенняя охота на территории Пензенской области откроется на неделю раньше. Вместо традиционного срока, второй субботы апреля, уже 4-го числа любители пострелять смогут отправиться за пернатой дичью. Такое решение принято в связи с ранним приходом весны и аномально высокой температурой. При этом с 2020 года вводится важное новшество.

«Если мы будем говорить об охоте на гусей и об охоте на селезней и уток, которая у нас осуществляется только с подсадной уткой, то эти два вида охоты должны осуществляться только из искусственного укрытия», - предупредил начальник отдела охотуправления Минлесхоза Пензенской области Денис Салагин.

В весенний период разрешается добывать исключительно водоплавающую и боровую дичь. В частности, не более трех гусей, одного селезня и трех вальдшнепов в день на одного человека. Сохраняется и ряд других ограничений. Так, запрещена охота с подхода, отстрел самцов уток без использования подсадной и лесных куликов на утренней тяге.

В региональном минлесхозе напоминают об оформлении необходимых документов.

«Это разрешение на охоту, разрешение на оружие и охотничий билет. Кроме того, с учетом анализа предыдущих охот, многие наши охотники нарушают границы охотничьих угодий. Перед получением разрешения в обязательном порядке надо ознакомиться с границами охотничьих угодий», - сообщил заместитель начальника охотуправления Минлесхоза Пензенской области Сергей Климов.

Разрешения на добычу начнут выдавать уже в ближайший понедельник, 23 марта. В связи с возможным распространением коронавирусной инфекции охотникам не обязательно ехать в минлесхоз - оформить документацию можно дистанционно на портале госуслуг.

В весенний сезон на территории Пензенской области за ружья возьмутся около 6 000 человек. Добывать пернатых можно будет в течение 10 дней - с 4 по 13 апреля.

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