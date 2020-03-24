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Общество | В Кузнецке чиновник рассказал о ценах на медицинские маски

24.03.2020|09:25
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Глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский потребовал ежедневно проверять городские аптеки во время пандемии коронавируса. Соответствующее поручение было озвучено во время планерки в понедельник, 23 марта, после того, как ему доложили, что в настоящее время в аптечной сети нет медицинских масок.

«Сегодня связывался с аптеками, (поставщики им. - Прим. ред.) предлагали маски по 23 рубля за штуку на прошлой неделе. Заведующая аптекой связывалась с этой фирмой. На сегодня уже маски предлагают по 26 рублей, но в количестве не менее 100 тысяч», - рассказал начальник отдела демографии, социального развития и здравоохранения администрации Кузнецка Александр Климов.

Из дезинфицирующих средств предлагают только хлорку.

«Аптеки в прострации: брать или не брать. Я говорю: «Ну берите. Я думаю, что разойдется», - поделился Климов.

«У вас ежедневно должен быть мониторинг по аптекам. Берете машину, объезжаете и живьем смотрите», - подчеркнул Златогорский.

Он отметил, что в ближайшее время вопрос с дефицитом должны решить.

«Подвижки будут организовываться централизованно, потому что это общенациональная проблема: и по маскам, и по дезсредствам. Надо контролировать, как они будут доходить до нас», - отметил мэр Кузнецка.

Дефицит медицинских масок в Пензенской области возник после того, как маски назвали действенным средством профилактики коронавируса.

19 февраля сообщалось о проверке, проведенной сотрудниками регионального министерства здравоохранения. Представители ведомства отчитались, что в большинстве аптек этот товар присутствовал. Маски продавались по цене от 7 до 15 рублей за штуку.

1 марта один из жителей Пензенской области пожаловался губернатору Ивану Белозерцеву, что маску невозможно купить ни в одной аптеке города из-за слишком большого спроса.

Министр здравоохранения Александр Никишин, которому глава региона в связи с этим предоставил слово, предложил шить маски самостоятельно.

17 марта Иван Белозерцев заявил, что средства защиты скоро поступят в продажу.

«Мы договорились со швейными предприятиями Пензенской области о пошиве. К этой работе они уже приступили», - уточнил губернатор.

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Гость|24.03.2020 09:38|

Водка радикально истребляет вирус, доказано историей.

Гость|24.03.2020 09:41|

Что с Беспаловым? Чем служебная проверка закончилась?

Гость|24.03.2020 09:46|

Гость писал(a):

Что с Беспаловым? Чем служебная проверка закончилась?
Проверка? Какая проверка? Вы о чём,товарищ?

Гость|24.03.2020 10:11|

В магазинах, торгующих расходниками для салонов красоты, в воскресенье ещё были маски по 20. Сейчас уже нет. Но есть хорошие спиртовые санитайзеры (брызгать на руки) и перчатки. Маски - на Ютубе посмотрите, как сделать из влажных салфеток (просто прорези по бокам, чтобы за уши зацепить). Сложить 3 шт вместе и сделать надрез.

Гость|24.03.2020 10:42|

В транспорте лучше чтоб люди в масках ездили, а то чихают во все стороны и даже нос не закрывают,Транспорт переносчик заразы.

Имя: Гость
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