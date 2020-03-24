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Общество | Находящимся на самоизоляции пензенцам нельзя даже выносить мусор

24.03.2020|09:39
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Главный врач Пензенского областного центра медицинской профилактики Ирина Пузракова дала советы тем, кто находится на самоизоляции.

Гражданам, у которых был контакт с больными коронавирусом, или тем, кто вернулся из зарубежного путешествия или командировки, необходимо сообщить об этом в штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией Пензенской области по телефону 8(8412)42-09-47 или на горячую линию 8-800-2000-112 и соблюдать самоизоляцию у себя дома 14 дней.

При режиме добровольного карантина необходимо оставаться дома и не покидать жилище даже для того, чтобы выбросить мусор или купить продукты. Лучше находиться в отдельной комнате, чтобы ограничить контакты с другими членами семьи. Спать следует на отдельной кровати, иметь собственную посуду, средства личной гигиены и полотенце. При общении с родственниками надо пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Важно каждые 2 часа проветривать помещение и часто проводить влажную уборку. Нужно применять дезинфицирующие средства как для рук, так и для предметов обстановки, особенно дверных ручек, выключателей, кранов. Мыть руки следует каждые два часа с мылом в горячей воде не менее 20 секунд. Нельзя дотрагиваться грязными руками до лица, особенно рта и носа.

В питании лучше ограничить жирные продукты, сахар и соль. Рекомендуются низкокалорийные молочные продукты и не менее 400 граммов овощей и фруктов в день. Пищу следует принимать в 3-4 основных приема (последний - за 3 часа до сна), допустимы небольшие перекусы.

«Самое важное: если появились хоть какие-то признаки ОРВИ - температура, кашель, насморк - необходимо вызвать врача на дом. Самостоятельно за медицинской помощью обращаться не следует, выходить из дома нельзя даже в этом случае», - рекомендует Ирина Пузракова.

«Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции призывает людей преклонного возраста в эти дни особо внимательно отнестись к своему здоровью и строжайше соблюдать все вышеназванные меры. Кроме того, всем жителям региона рекомендуется воздержаться в ближайшее время от поездок в Москву», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

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Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость|24.03.2020 10:02|

Веруйте в себя братья и сестры,сохраняйте бодрость духа,помогайте ближним.

Гость|24.03.2020 10:04|

penzainform.ru писал(a):

Ирина Пузракова
Просто красавица.

Гость|24.03.2020 10:05|

Гость писал(a):

Ирина Пузракова

Просто красавица

Акцент делаем на слово "просто"

Гость|24.03.2020 10:10|

Гость|24.03.2020 10:04|

penzainform.ru писал(a):

Ирина Пузракова

Где ?

Гость|24.03.2020 10:13|

Мусор выносить нельзя-понятно.Как быть с оплатой за вывоз мусора?Не платить тоже нельзя?

Гость|24.03.2020 10:18|

Выкидываем в окно?

Гость|24.03.2020 10:20|

penzainform.ru писал(a):

При режиме добровольного карантина необходимо оставаться дома и не покидать жилище даже для того, чтобы выбросить мусор или купить продукты.
Хорошо. Как быть если человек живет один?

penzainform.ru писал(a):

Важно каждые 2 часа проветривать помещение и часто проводить влажную уборку.
penzainform.ru писал(a):
Мыть руки следует каждые два часа с мылом в горячей воде не менее 20 секунд.
Пусть будет так, но это ненормально просыпаться ночью каждые 2 часа, чтобы помыть руки и сделать влажную уборку.

Эти рекомендации больше похожи на лозунги.

Гость|24.03.2020 10:28|

Гость писал(a):

просыпаться ночью каждые 2 часа, чтобы помыть руки и
Вы что делаете руками ночью?

Гость|24.03.2020 10:29|

Нырнули под приезжих.

Гость|24.03.2020 10:33|

Гость писал(a):

чтобы выбросить мусор или купить продукты.

Хорошо. Как быть если человек живет один?

Соседей просить. Пусть оставляют покупки под дверью. А мусор из окна можно выбрасывать. Или, чтобы пакет не разорвался от удара о землю, привязать пакет к бечевке и спустить его вниз на веревочке. К пакету прикрепить стикер с просьбой дворнику отнести этот пакет на мусорку.

Гость|24.03.2020 10:39|

истерия и маразм с этим коронавирусом крепчает с каждым днем

Гость|24.03.2020 10:44|

половина жителей Пензы и области постоянно ездят на заработки в Москву, кто же их кормить тогда будет? ведь не наша же "любимая" власть

Имя: Гость
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