24.03.2020 | 09:39

Главный врач Пензенского областного центра медицинской профилактики Ирина Пузракова дала советы тем, кто находится на самоизоляции.

Гражданам, у которых был контакт с больными коронавирусом, или тем, кто вернулся из зарубежного путешествия или командировки, необходимо сообщить об этом в штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией Пензенской области по телефону 8(8412)42-09-47 или на горячую линию 8-800-2000-112 и соблюдать самоизоляцию у себя дома 14 дней.

При режиме добровольного карантина необходимо оставаться дома и не покидать жилище даже для того, чтобы выбросить мусор или купить продукты. Лучше находиться в отдельной комнате, чтобы ограничить контакты с другими членами семьи. Спать следует на отдельной кровати, иметь собственную посуду, средства личной гигиены и полотенце. При общении с родственниками надо пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Важно каждые 2 часа проветривать помещение и часто проводить влажную уборку. Нужно применять дезинфицирующие средства как для рук, так и для предметов обстановки, особенно дверных ручек, выключателей, кранов. Мыть руки следует каждые два часа с мылом в горячей воде не менее 20 секунд. Нельзя дотрагиваться грязными руками до лица, особенно рта и носа.

В питании лучше ограничить жирные продукты, сахар и соль. Рекомендуются низкокалорийные молочные продукты и не менее 400 граммов овощей и фруктов в день. Пищу следует принимать в 3-4 основных приема (последний - за 3 часа до сна), допустимы небольшие перекусы.

«Самое важное: если появились хоть какие-то признаки ОРВИ - температура, кашель, насморк - необходимо вызвать врача на дом. Самостоятельно за медицинской помощью обращаться не следует, выходить из дома нельзя даже в этом случае», - рекомендует Ирина Пузракова.

«Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции призывает людей преклонного возраста в эти дни особо внимательно отнестись к своему здоровью и строжайше соблюдать все вышеназванные меры. Кроме того, всем жителям региона рекомендуется воздержаться в ближайшее время от поездок в Москву», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

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