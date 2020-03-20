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Общество | Пензенцы могут обратиться в следственные органы через соцсеть

20.03.2020|11:45
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Жители Пензенской области могут связаться с региональным следственным управлением СКР через социальную сеть «ВКонтакте», в разделе «Сообщения». Таким образом можно подать заявление, жалобу, иное обращение.

Работа с использованием соцсети дает следователям возможность работать оперативнее. Граждане могут уведомлять о совершенном или готовящемся преступлении, высказывать свое мнение о работе сотрудников управления, давать иную значимую информацию.

Сообщения обрабатывают сотрудники СУ СКР. Руководитель управления имеет к полученным сведениям прямой доступ, а также получает от своих подчиненных извещения о новых данных в режиме реального времени.

Следует иметь в виду: послания, в которых содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, могут быть оставлены без ответа по существу. Автор будет поставлен в известность насчет недопустимости злоупотребления правом обращения с жалобой.

На письма с угрозами жизни, здоровью, имуществу должностного лица или членов его семьи ответ по существу также не дается. Их передадут в полицию для принятия мер реагирования.

Также не рассматривается информация, если автор преследует коммерческие цели, то есть в ней содержатся спам, реклама или ссылки на сторонние ресурсы с подобными сведениями.

«Для более оперативного реагирования на сообщения необходимо указать телефон и электронный адрес заявителя. Ответ направляется на указанный заявителем электронный или почтовый адрес», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.

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