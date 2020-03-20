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Общество | В пензенских школах для младших классов создадут особые группы

20.03.2020|17:18
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В школах Пензенской области создадут особые группы для маленьких учеников, с которыми некому сидеть во время каникул и в период дистанционного обучения.

Об этом губернатор Иван Белозерцев заявил на пресс-конференции в пятницу, 20 марта, отвечая на вопрос пользователей соцсетей, не располагающих поддержкой бабушек и дедушек.

«С понедельника (23 марта. - Прим. ред.) организуют работу дежурных групп в школах, где ребята по пять-десять человек могли бы заниматься. Группы разместятся на каждом этаже, чтобы потоки не пересекались. Безусловно, будут соблюдаться все нормы безопасности», - рассказал губернатор.

Каникулы в Пензенской области начались досрочно, 17 марта, и продлятся по 31-е число включительно. С 1 по 12 апреля учебный процесс будет организован в дистанционном режиме.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость|20.03.2020 17:38|

А смысл :))) то-ли я дура то-ли из нас дураков делают. Смысл распускать, чтобы потом снова собрать в группы!? :)))

Гость|20.03.2020 18:14|

По просьбе родителей Кому не с кем детей оставить

Гость|20.03.2020 18:19|

Не надо было распускать так надолго

Гость|20.03.2020 18:20|

Гость писал(a):

А смысл :))) то-ли я дура то-ли из нас дураков делают. Смысл распускать, чтобы потом снова собрать в группы!? :)))
Не ищите смысла в действиях властей. Там сидят полные идиоты, не способные на самостоятельность. Эта вертикаль власти ждёт команду из центра! А во главе центра сидит старый пердун-маразмвтик!!

Гость|20.03.2020 18:20|

Карантин по немного уступает границы)))

Значит это вовсе не карантин))

Кружки работают, секции тоже..одна школа на "карантине" и то с некарантинным подходом.

Вопрос: зачем детей на ДО переводят? Введите фильтры детей. И письменного согласия родителей - через свободное посещение - ведите стандартный учебный процесс. Только без детей с малейшими признаками ОРВИ.

Гость|20.03.2020 18:22|

Зачем в каникулы детей собирать в школах?!

Имя: Гость
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