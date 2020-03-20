20.03.2020 | 17:18

В школах Пензенской области создадут особые группы для маленьких учеников, с которыми некому сидеть во время каникул и в период дистанционного обучения.

Об этом губернатор Иван Белозерцев заявил на пресс-конференции в пятницу, 20 марта, отвечая на вопрос пользователей соцсетей, не располагающих поддержкой бабушек и дедушек.

«С понедельника (23 марта. - Прим. ред.) организуют работу дежурных групп в школах, где ребята по пять-десять человек могли бы заниматься. Группы разместятся на каждом этаже, чтобы потоки не пересекались. Безусловно, будут соблюдаться все нормы безопасности», - рассказал губернатор.

Каникулы в Пензенской области начались досрочно, 17 марта, и продлятся по 31-е число включительно. С 1 по 12 апреля учебный процесс будет организован в дистанционном режиме.

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