Подготовлен прогноз погоды в Пензенской области на 7 июля

7 июля в Пензенской области ожидается кратковременный дождь с грозой, возможен град, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на вторник уличные термометры покажут +11...+16 градусов. Днем ртутные столбики поднимутся до +22...+27. К ночи на среду прогнозируется +10...+15, преимущественно без осадков.

На протяжении суток будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Во время грозы его порывы могут достигать 15-18 м/с.

Ранее синоптики отметили, что на начавшейся рабочей неделе Пензенская область останется под влиянием поля пониженного давления. Активное перемещение воздуха приведет к выпадению осадков ливневого характера.

В старину подмечали: если 7 июля идет дождь - похожая погода будет стоять еще 5 дней.