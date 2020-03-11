11.03.2020 | 13:21

В 2020 году Пензенская область получит из федерального бюджета 4 млн 359 тыс. рублей по проекту «Культура малой родины». Еще 378,3 тыс. руб. составит софинансирование из областной казны.

Эти средства предназначены на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров.

На полученные деньги в областном театре «Кукольный дом» приобретут световой пульт и прожектора, а также поставят спектакль «Мойдодыр».

Пензенский театр юного зрителя на выделенные средства поставит музыкальную сказку «Летучий корабль» и комедию «Горе от ума» по А. С. Грибоедову, а также закупит световое и звуковое оборудование.

«В 2019 году субсидии на поддержку ТЮЗа и «Кукольного дома» из федерального бюджета было выделено 14 млн 400 тыс. руб., из регионального - 626,1 тыс. рублей. «Кукольный дом» поставил спектакли «Самый лучший папа» и «Король-Олень», а также приобрел пассажирско-грузовую «Газель» и автобус для гастролей.

В ТЮЗе поставили спектакль по А. С. Пушкину «Маленькие трагедии», приобрели оборудование для студии звукозаписи, активную акустическую систему сцены, комплект выездного звукового оборудования, а также пассажирский автобус», - сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Пензенской области.

В октябре губернатор Иван Белозерцев посетил «Кукольный дом», после чего было принято решение о строительстве нового здания театра. Рассматривалось два предложения о его размещении - набережная Суры и зеленая зона между улицами Суворова, Октябрьской и Плеханова. В итоге был выбран второй вариант.

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