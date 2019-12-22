22.12.2019 | 11:36

Артисты пензенского театра «Кукольный дом» отныне смогут путешествовать на гастроли в более комфортных условиях, на собственном транспорте. Впервые труппа получила новый автобус и пассажирский фургон.

«Дай бог, чтобы государство помогало театрам, не забывало о том, что они все равно в большей степени находятся в бедственном положении, и продолжало им помогать и обращать на нас внимание», - высказал пожелание художественный руководитель театра Владимир Бирюков.

Кроме того, «Кукольному дому» были выделены дополнительные средства. На них уже выпущено два новых спектакля и приобретено световое оборудование, которое позволит работать над более сложными постановками.