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Культура | Пензенские артисты-кукольники получили новый транспорт для поездок

22.12.2019|11:36
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Артисты пензенского театра «Кукольный дом» отныне смогут путешествовать на гастроли в более комфортных условиях, на собственном транспорте. Впервые труппа получила новый автобус и пассажирский фургон.

«Дай бог, чтобы государство помогало театрам, не забывало о том, что они все равно в большей степени находятся в бедственном положении, и продолжало им помогать и обращать на нас внимание», - высказал пожелание художественный руководитель театра Владимир Бирюков.

Кроме того, «Кукольному дому» были выделены дополнительные средства. На них уже выпущено два новых спектакля и приобретено световое оборудование, которое позволит работать над более сложными постановками.

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Гость|22.12.2019 13:16|

Здоровые мужики работать не хотят их в литейку.

Имя: Гость
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