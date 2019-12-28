28.12.2019 | 11:46

В пятницу, 27 декабря, редакция портала PenzaInform.ru отобрала три главных новостных сюжета недели, которые пользователи наиболее активно читали и обсуждали.

Первый - о возможном повышении стоимости проезда в общественном транспорте в 2020 году. В мэрии Пензы заявили, что перевозчики уже вышли с такой инициативой.

В последний раз цены на билеты поднимали летом-осенью - сначала «Дилижанс», потом и «Меркурий». В троллейбусах пришлось платить 20 рублей вместо 17, в автобусах - 23 вместо 21, в маршрутках - 27 вместо 23.

Не прошло и полугода, как транспортники заговорили о дальнейшем росте цен из-за высокой себестоимости поездок. Пока решение не найдено, вопрос остается открытым.

Следующий сюжет посвящен шокировавшему весь регион событию, случившемуся в Заречном, где живого человека «отправили на тот свет».

Медики МСЧ-59 сообщили родственникам 40-летнего мужчины о его смерти. Убитые горем близкие обратились в ритуальную компанию, оплатили гроб, место на кладбище и поминки.

«Воскрешение» произошло накануне траурной процессии. Когда сотрудники компании приехали в морг за телом, им сказали, что «такого нет». Позже выяснилось, что врач просто перепутал номера телефонов, когда извещал родственников.

Третья новость освещала историю трехдневных поисков 13-летней девочки и 15-летнего юноши в Пензе.

Один из подростков пошел гулять, из-за отсутствия денег не смог вовремя вернуться, а потом решил и вовсе не приходить домой из страха быть наказанным. Причиной ухода второго школьника стал домашний конфликт.

Скрывавшихся вместе ребят нашли только на третий день в частном доме на улице Проломной, в гостях у родственников одного из них.

Какие события станут главными на следующей неделе, покажет время. Самое важное - чтобы они были позитивными.