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Общество | Пензенские перевозчики просят повысить стоимость проезда в 2020 году

22.12.2019|13:39
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Пензенские перевозчики предлагают повысить стоимость проезда в общественном транспорте в 2020 году. Об этом рассказали в мэрии города.

«Поступали вопросы относительно того, будет ли у нас повышение в следующем году. Перевозчики с такой инициативой уже выходят. Реальная себестоимость достаточно высокая. Мы были в Тольятти, изучали опыт работы муниципального предприятия. Действительно, у них выше качество работы, выше требования к безопасности, соблюдению правил дорожного движения, режиму труда и отдыха. К сожалению, при всем при этом себестоимость без учета затрат на амортизацию чуть больше чем 32 рубля на автобусы. У нас в Пензе тариф 23 рубля. Эту разницу должен заплатить либо муниципальный бюджет, либо потребитель», - сообщил мэр города Андрей Лузгин.

В Пензе перевозками занимаются в основном малые и средние предприятия, для которых установлен другой налоговый режим, поэтому затраты, связанные с налогами, меньше. За счет этого они, по словам мэра, «в некоторой степени экономят».

«Относительно перехода на регулируемые тарифы здесь примерно та же самая ситуация. Мы достаточно сильно ограничены методикой Минтранса, для муниципального бюджета переход на регулируемые тарифы по десяти самым популярным маршрутам будет стоить больше миллиарда рублей. Мы можем сохранить тарифы на текущем уровне, но при этом потратим на это деньги налогоплательщиков. Мы вместе с транспортными компаниями сейчас работаем над тем, как оптимизировать маршрутную сеть. У нас есть возможность сохранять текущий тариф в течение, скажем, 2020 года, но при этом придется пожертвовать плотностью маршрута, частотой», - пояснил он.

Глава администрации отметил, что с ростом тарифов должно расти и качество услуг.

«Мы говорим о появлении в 2020 году приложения для отслеживания. Будем уходить от частоты маршрута каждые три минуты. Должно появляться расписание. Пассажир должен понимать, что автобус, маршрутка предсказуемо приедут, а не гадать.

На наш взгляд, количество маршруток относительно количества автобусов слишком большое. Перевозчики с этим тоже согласны. В 2020-2021 году мы будем побуждать их сокращать количество маршруток, допустим минус 200 маршруток плюс 100 автобусов. Понятно, что снизится частота, не будет приходить маршрутка каждые три минуты, но будет приходить автобус каждые шесть минут», - пояснил мэр.

Таким образом, вопрос о повышении тарифов на общественный транспорт в 2020 году пока остается открытым.

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Гость|22.12.2019 13:51|

Нечего повышать тарифы за счёт нас,перевозчики жируют,маршрутщики зарабатывают по 3000в день все мало готовы из маршруток вылазить,пешеходов за руки хватать в свою маршрутку сажать

Гость|22.12.2019 13:51|

Я вздрогнула.

Гость|22.12.2019 13:57|

Блин! Каждый год повышают. Когда же они нажрутся?

Гость|22.12.2019 14:02|

Скорей бы уже! Давно не повышали. Сделайте сразу по 100 рублей, неугомонные вы наши! И частоту нужно изменить: автобус или троллейбус раз в три часа вполне достаточно.

Гость|22.12.2019 14:02|

Новый год к нам мчится!скоро все случится!

Гость|22.12.2019 14:03|

А Хде остановки с подогревом?

Гость|22.12.2019 14:04|

Гость писал(a):

А Хде остановки с подогревом?
И ректальным массажём?))

Гость|22.12.2019 14:08|

боюсь спросить о вашей ориентации))

Гость|22.12.2019 14:13|

penzainform.ru писал(a):

Мы были в Тольятти, изучали опыт работы муниципального предприятия.
А чё он привязался к Тольятти? А почему не к Кирову, Чебоксарам, Саранску?

Гость|22.12.2019 14:14|

Фамилии перевозчиков???

Гость|22.12.2019 14:16|

6 миллиардов на дорогу для Засечного у мэрии есть, а на свой общественный транспорт - нет?

Гость|22.12.2019 14:17|

. Мы были в Тольятти, изучали опыт работы муниципального предприятия.

Вы в Белгород съездите, аналог Пензы по количеству жителей, как там благополучно решают вопрос транспортного обслуживания.

Сколько же вам об этом говорить, глухие и неумелые слуги народа?

Гость|22.12.2019 14:18|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
А Хде остановки с подогревом?
И ректальным массажём?))

И просмотром журнала "Плэйбой" пока придёт наконец этот автобус?

Гость|22.12.2019 14:21|

Гость писал(a):

Фамилии перевозчиков???
Братья Фомины,Тюгаев,Джураев (Дилижанс,Автокомбинат) и Кривозубов,Н.Бочкарёва,Сурков (Меркурии).

Гость|22.12.2019 14:21|

Гость писал(a):

Фамилии перевозчиков???
Всё те же. Кормушка для власть приближённых.

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Имя: Гость
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