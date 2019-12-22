22.12.2019 | 13:39

Пензенские перевозчики предлагают повысить стоимость проезда в общественном транспорте в 2020 году. Об этом рассказали в мэрии города.

«Поступали вопросы относительно того, будет ли у нас повышение в следующем году. Перевозчики с такой инициативой уже выходят. Реальная себестоимость достаточно высокая. Мы были в Тольятти, изучали опыт работы муниципального предприятия. Действительно, у них выше качество работы, выше требования к безопасности, соблюдению правил дорожного движения, режиму труда и отдыха. К сожалению, при всем при этом себестоимость без учета затрат на амортизацию чуть больше чем 32 рубля на автобусы. У нас в Пензе тариф 23 рубля. Эту разницу должен заплатить либо муниципальный бюджет, либо потребитель», - сообщил мэр города Андрей Лузгин.

В Пензе перевозками занимаются в основном малые и средние предприятия, для которых установлен другой налоговый режим, поэтому затраты, связанные с налогами, меньше. За счет этого они, по словам мэра, «в некоторой степени экономят».

«Относительно перехода на регулируемые тарифы здесь примерно та же самая ситуация. Мы достаточно сильно ограничены методикой Минтранса, для муниципального бюджета переход на регулируемые тарифы по десяти самым популярным маршрутам будет стоить больше миллиарда рублей. Мы можем сохранить тарифы на текущем уровне, но при этом потратим на это деньги налогоплательщиков. Мы вместе с транспортными компаниями сейчас работаем над тем, как оптимизировать маршрутную сеть. У нас есть возможность сохранять текущий тариф в течение, скажем, 2020 года, но при этом придется пожертвовать плотностью маршрута, частотой», - пояснил он.

Глава администрации отметил, что с ростом тарифов должно расти и качество услуг.

«Мы говорим о появлении в 2020 году приложения для отслеживания. Будем уходить от частоты маршрута каждые три минуты. Должно появляться расписание. Пассажир должен понимать, что автобус, маршрутка предсказуемо приедут, а не гадать.

На наш взгляд, количество маршруток относительно количества автобусов слишком большое. Перевозчики с этим тоже согласны. В 2020-2021 году мы будем побуждать их сокращать количество маршруток, допустим минус 200 маршруток плюс 100 автобусов. Понятно, что снизится частота, не будет приходить маршрутка каждые три минуты, но будет приходить автобус каждые шесть минут», - пояснил мэр.

Таким образом, вопрос о повышении тарифов на общественный транспорт в 2020 году пока остается открытым.