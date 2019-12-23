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Общество | В Заречном врач сообщил родственникам о смерти живого пациента

23.12.2019|18:18
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В Заречном медики сообщили родственникам живого 40-летнего мужчины о его смерти. О шоковой ситуации редакции ИА «ПензаИнформ» рассказал родной брат пациента МСЧ-59 Игорь.

Житель закрытого города поступил в медицинское учреждение четыре дня назад с ножевым ранением живота. Его положили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

«В 18:00 вчера (22 декабря. - Прим. ред.) врач сказал моей жене, что все хорошо, что брата собираются отключить от аппарата. Мы обрадовались, подумали, что его скоро переведут в палату. В 21:26 мне позвонил врач, говорит: «Извините, что я вас обнадежил, крепитесь, вашего брата не стало. Так бывает, что перед смертью больные чувствуют себя лучше», - процитировал доктора Игорь.

Утром 23 декабря убитые горем родные обратились в ритуальную компанию, оплатили гроб, необходимые принадлежности, место на кладбище и поминки.

«Я долго боялся говорить обо всем матери. Она сердечница, на таблетках. Только сегодня утром все рассказали. Город у нас небольшой, люди быстро все узнали, начали звонить, предлагать помощь. Мы обзвонили родственников, они выехали к нам. У брата жена, дети - все в шоке», - добавил Игорь.

Однако, когда представители ритуальной компании приехали в морг за телом покойного, им сказали, что «такого нет».

«Оказалось, что он до сих пор лежит в реанимации, его состояние тяжелое, но стабильное. Я узнал, что он уже в сознании, может говорить. Как можно было перепутать?!» - возмутился зареченец.

По его словам, не менее ужасно и то, что родственники действительно умершего человека, с которым врачи перепутали брата Игоря, не знают о случившемся и о том, что уже 24-го числа его надо хоронить.

Игорь намерен перевести брата в шестую городскую больницу и обратиться в прокуратуру, чтобы доктор, допустивший ошибку, понес ответственность.

«Я поехал в больницу разбираться, но там был другой врач. Он извинился за своего коллегу и сказал, что не знает, как такое могло произойти», - заключил житель закрытого города.

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