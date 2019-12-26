26.12.2019 | 15:05

В УМВД России по Пензенской области рассказали о поисках подростков, пропавших в областном центре.

13-летняя девочка и 15-летний мальчик не вернулись по домам 22 декабря. На следующее утро их видели вместе на остановке общественного транспорта возле ТЦ «Коллаж» на проспекте Строителей.

Школьников три дня искали сотрудники правоохранительных органов и добровольцы из регионального отделения отряда «Лиза Алерт». Их вернули родителям в ночь с 25 на 26 декабря.

Местонахождение пропавших подростков установили ночью 26 декабря после того, как сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних пензенского отдела полиции № 5 получили оперативную информацию от граждан. Мальчик и девочка были в частном доме на Проломной улице (микрорайон Райки) в гостях у родственников одного из них.

«Предварительно установлено, что один из подростков ушел гулять, из-за отсутствия денег не смог вовремя вернуться, а потом решил не приходить домой, потому что испугался последствий. Причиной ухода из дома второго подростка стал домашний конфликт», - рассказали в пресс-службе управления.