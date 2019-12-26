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Общество | В Пензе чествовали педагогов допобразования и директоров школ

26.12.2019|17:25
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В Законодательном собрании встретились директора школ и руководители учреждений дополнительного образования. Им говорили спасибо.

Заседание было посвящено всероссийскому конкурсу педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Его финал прошел в городе на Суре в ноябре. Пензенцы стали лучшими в двух номинациях, а Гран-при достался учителю из Санкт-Петербурга.

По словам чиновников, конкурс прошел блестяще. Затем настало время чествовать тех, кто принимал участие в его организации.

«Школы встречали гостей, предоставляли возможность конкурсантам проводить урок с пензенскими детьми. Мы должны были обеспечить специальную материально-техническую базу под каждый урок. На высоком профессиональном уровне справились с поставленной задачей», - отметила 1-й заместитель министра образования Пензенской области Лилия Чащина.

Всем вручены грамоты и небольшие подарки.

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Гость|26.12.2019 19:02|

Самый нишей народ учителя ,дай бог вам терпения.

Имя: Гость
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