26.12.2019 | 17:25

В Законодательном собрании встретились директора школ и руководители учреждений дополнительного образования. Им говорили спасибо.

Заседание было посвящено всероссийскому конкурсу педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Его финал прошел в городе на Суре в ноябре. Пензенцы стали лучшими в двух номинациях, а Гран-при достался учителю из Санкт-Петербурга.

По словам чиновников, конкурс прошел блестяще. Затем настало время чествовать тех, кто принимал участие в его организации.

«Школы встречали гостей, предоставляли возможность конкурсантам проводить урок с пензенскими детьми. Мы должны были обеспечить специальную материально-техническую базу под каждый урок. На высоком профессиональном уровне справились с поставленной задачей», - отметила 1-й заместитель министра образования Пензенской области Лилия Чащина.

Всем вручены грамоты и небольшие подарки.