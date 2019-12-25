25.12.2019 | 14:13

У женщины, погибшей в Москве под дорожным трактором-погрузчиком, остались в Башмаковском районе четверо детей.

Тела двух человек - мужчины и женщины - были обнаружены 22 декабря в канализационном колодце. Они трудились дорожными рабочими. Их отсутствие выявилось во время утренней пересменки.

В этот же день был задержан 75-летний тракторист - уроженец Пензенской области. Он признался, что уснул за рулем, случайно нажал на педаль газа и наехал на людей, а затем, испугавшись, скинул их тела в ливневый колодец.

Как выяснилось, погибшая 32-летняя женщина приехала в столицу на заработки из села Башмаково Пензенской области. У нее остались четверо детей: три девочки в возрасте 13, 8 и 2 лет и мальчик, которому в январе исполнится 11.

«В связи с тем, что мама уезжала на заработки в Москву, дети находились под временной опекой бабушки - жительницы одного из сел района. И администрация, и односельчане, и одноклассники детей оказывают семье посильную помощь. А бабушка собирается оформить постоянную опеку над внуками», - рассказали в администрации Башмаковского района.